Tumori Femminili e Sport 2021: l’8 maggio webinar “un calcio al cancro”

Al via l’8 maggio 2021 la 5° edizione di Tumori Femminili e sport 2021: un calcio al cancro.

L’evento organizzato da Fondazione Taccia e Mai Più Sole patrocinato da Fidapa BPW Italy e il Comune di Cagliari si terrà dalle ore 16:30 attraverso la piattaforma zoom in diretta facebook nella pagina di Mai Più Sole.

Non è un caso che la data dell’iniziativa coincida con la giornata mondiale sul tumore ovarico, patologia da cui ha preso le mosse Mai Più Sole per poi allargare il proprio raggio d’azione a tutte le neoplasie. Le amiche di Mai Più Sole sono una rete di donne che non si sentono malate ma profondamente vive e che si riconoscono principalmente nei motti “La vita è tutto il resto” e “Il gioco di squadra fa la differenza”. E’ proprio il gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, amici e familiari stretti intorno alle pazienti la chiave dell’iniziativa che si tiene online per il secondo anno a causa del covid-19. Nell’evento coordinato da Daniela Cadeddu si passeranno la palla gli illustri professionisti del settore che esporranno relazioni scientifiche e le pazienti che racconteranno il proprio vissuto.

E’ possibile seguire l’evento in diretta facebook nella pagina di Mai Più Sole o partecipare come pubblico attivo all’incontro zoom utilizzando il link:

https://us02web.zoom.us/j/86465444692

o l’ ID riunione 864 6544 4692

Programma del webinar:

Modera Daniela Cadeddu

Saluti :

Albachiara Bergamini, Consigliera e referente per la Sardegna della Fondazione Taccia, ideatrice e responsabile del Progetto Mai Più Sole;

Silvia Trois, Presidente F.i.d.a.p.a. Sezione di Cagliari;

Maria Tina Maresu, Presidente F.i.d.a.p.a. Distretto Sardegna;

Maria Concetta Oliveri, Presidente Nazionale F.i.d.a.p.a.;

Stefania Loi, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Cagliari