Sospesa 3a tappa campionato regionale motocross in programma a Tempio, al crossodromo Sergio Bruschi, nonostante i gran numero di iscritti, 121.

Svolte regolarmente le operazioni preliminari e le prove libere e cronometrate di tutte le categorie e la gara 1 della 65 e 85, ma è stata comunque sospesa.

Dopo avere bagnato la pista a causa del caldo e del vento di maestrale, nell’impossibilità di garantire in sicurezza il proseguo della gara per le altre classi, il direttore di gara Fabio Fiori, in accordo con i rappresentanti dei piloti, con il direttivo del Motoclub organizzatore, ha deciso di sospendere la gara a causa della scarsa visibilità .

advertisement

Le classifiche finali allegate si riferiscono alle classi 65 e 85.