Selargius. Capitani Coraggiosi 2021, stagione di teatro dedicata ai ragazzi: 23 maggio – 6 giugno: Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius

Capitani Coraggiosi 2021: finalmente si riparte. Cada Die Teatro ritorna in scena con lo spettacolo dal vivo. E lo fa, significativamente, con la rassegna che per tradizione dedica ai bambini – alle nuove generazioni – e alle loro famiglie, CAPITANI CORAGGIOSI, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, in programma, come nell’edizione pre-lockdown del 2020, al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius e negli spazi di Piazza Si ‘e Boi, grazie alla collaborazione con l’amministrazione del comune selargino.

La nave di Capitani Coraggiosi molla gli ormeggi domani, domenica 23 maggio. Si parte alle 16 con Giochi di piazza, a cura dei Cemea, che attrezzeranno una sorta di piccolo luna park con giochi antichi e moderni per il divertimento dei più piccoli e, perché no, dei più grandi. Alle 17 ecco l’ora della Merenda e alle 17.30 tutti in teatro per lo spettacolo BUONO COME IL LUPO, della nota compagnia di teatro per ragazzi “Giallo Mare Minimal Teatro” di Empoli, scritto da Renzo Boldrini, con la regia di Giovanni Guerrieri, le musiche originali di Tommaso Novi eseguite dal vivo, con Tommaso Novi, Tommaso Taddei, Giovanni Mancini (tecnico Roberto Bonfanti).

Il protagonista dello spettacolo è un lupo, con lui c’è un professore di musica che usa le note per guidarlo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino e il più comico dei clowns per divertire con fantasiose gag il pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo in incognito trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità, stimolando i suoi appetiti da favola, la sua feroce fame da lupo. Per indurlo in tentazione usano l’esca, la più appetitosa: Cappuccetto Rosso. Uno spettacolo giocoso, comico, pensato per stimolare, grazie al suo stile evocativo, l’immaginazione dei piccoli spettatori.

ALTRE ATTIVITA’

Alcuni appuntamenti accompagneranno costantemente, a partire dalle 16, la rassegna Capitani Coraggiosi nelle domeniche di attività varie e di spettacolo in programma:

MICRO GIARDINI SENSIBILI

E’ un laboratorio/installazione dedicato ai più piccoli, curato da Francesca Pani e Lara Farci di Cada Die Teatro, con il contributo dell’associazione Cultarch-Architettura e Cultura e di Forestas. Attraverso un percorso a stretto contatto con la natura, i bambini e le bambine potranno creare il proprio micro-giardino personale, fatto di piante e piccole emozioni.

I LABORATORI DI CEMEA

Si rivolgono ai bambini e alle bambine dai 3 anni in su. Un atelier dove costruire con le proprie mani, sperimentare e sperimentarsi a partire dalle capacità, tempi e ritmi di ognuno, traendo piacere dalla realizzazione e dal contesto di un gruppo, in cui è facile parlare e raccontarsi.

GIOCHIAMO CON TRASPORTO

Per i più piccoli, a cura di Amici della bicicletta, ci sarà la possibilità di cimentarsi con le bici a spinta. Ma come funzionano queste biciclette senza rotelle né pedali? Una spinta e via, si parte.

SARDEGNA FORESTE, I TESORI NATURALI DI UN’ISOLA

Nell’ambito della mostra, curata dall’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S, rivolta in particolare ai più giovani, sono illustrate le problematiche che caratterizzano le bio-diversità della fauna e della flora presente nell’Isola, con particolare riferimento ai microhabitat.

Inoltre, ad arricchire le attività della rassegna ci sarà anche la X edizione di COLORA IL TUO SPETTACOLO. Le bambine e i bambini potranno fare tanti disegni che verranno esposti, in chiusura, in una mostra.

***

INFORMAZIONI

tel. 328 2553721 – 070 5688072 – 070 565507; info@cadadieteatro.com; biglietteria@cadadieteatro.com

Biglietto 8 € (5 € per i residenti); Biglietto coraggioso 10 €; Abbonamento 20 € – Abbonamento “coraggioso” 30 €

La biglietteria apre la domenica alle 15.30 (Teatro Si ‘e Boi, Piazza Si ‘e Boi – ingresso via Veneto – Selargius). Ogni settimana verrà offerto un biglietto sospeso.

I posti verranno assegnati al momento del ritiro del biglietto. La prenotazione è obbligatoria per gli spettacoli e i laboratori. Le prenotazioni scadono alle 12 del giorno prima.