San Teodoro.Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale del centro cittadino

Rifacimento del manto stradale. Gli interventi, volti al ripristino del manto stradale a seguito dei lavori eseguiti per la posa delle rete della gas, nei prossimi giorni interesseranno le seguenti vie: Via Sardegna, Via dei Gerani, Via degli Asfodeli, completamento di Via Cala d’Ambra, Via Rockefeller e Via del Tirreno.

Italgas comunica che i lavori nel centro cittadino dovrebbero terminare entro il 1 giugno per poi proseguire fino al 10 giugno con l’asfaltatura delle restanti vie precedentemente manomesse.

Consapevoli dei disagi creati a residenti ed attività commerciali durante i recenti lavori, ci scusiamo e ringraziamo per la pazienza dimostrata.

advertisement

Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di modifiche sulle tempistiche.