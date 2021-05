San Teodoro. Campagna vaccinale: form online per le prenotazioni della prima dose per i nati tra il 1942 ed il 1961

Campagna vaccinale: form online per le prenotazioni della prima dose per i nati tra il 1942 ed il 1961

Vi confermo il nostro costante impegno per portare avanti la campagna vaccinale, entro la fine di questa settimana – se l’ATS confermerà l’invio delle dosi – si procederà con la vaccinazione dei cittadini rientranti nelle liste dei pazienti fragili redatte dai medici di base.

Campagna vaccinale a San Teodoro

I cittadini residenti o domiciliati con scelta del medco di medicina generale, nati tra il 1942 ed il 1961, che ancora non abbiano ricevuto la prima dosa di vaccino Vaxzevria di Astrazeneca possono prenotarsi al seguente link https://forms.gle/FWtTuG1Fwdw4FYb2A avendo cura di compilare correttamente tutti i campi.

Campagna vaccinale a San Teodoro. La data di somministrazione della prima dose verrà individuata nei prossimi giorni e sarà ufficialitzzata tramite comunicato sulla pagina Facebook e sito istituzionali, oltre che con l’invio di una mail di conferma.

Per poter accedere alla vaccinazione è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e consenso informato debitamente compilato in ogni sua parte reperibile al seguente link CONSENSO INFORMATO o presso il servizio di portierato del Municipio in Via Grazia Deledda.