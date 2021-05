Prepara il tuo guardaroba estivo per la fine del lockdown

“Liberi tutti” è una definizione che in questa primavera estate 2021 ha assunto un significato ancora più ampio. Dopo i sacrifici di un lunghissimo inverno, la voglia di rinascere e di godere delle belle giornate è forte più che mai. Come farsi trovare pronte dunque?

Prepara il tuo guardaroba estivo. Innanzitutto, ecco un codice sconto Shein da utilizzare per un entusiasmante shopping online e acquistare capi all’ultima moda a prezzi incredibilmente vantaggiosi. E poi spazio ai colori, all’allegria e alla spensieratezza!

Parola d’ordine di questa stagione estiva? Libertà! Anche nell’abbigliamento. Ecco dunque 10 tendenze da cui prendere ispirazione per affrontare l’estate 2021.

1 – Abiti… da camera.

Anche nell’ultimo anno le Case di Moda hanno, as usual, interpretato le abitudini dei consumatori per inventare creazioni artistiche e incredibilmente audaci. Dalle numerose sessioni di smart working e riunioni virtuali, è spuntata una nuova tendenza, quella di abbigliarsi in maniera confortevole ma pur sempre femminile, e soprattutto sexy! Anche per l’estate 2021 è confermata questa inclinazione: Dior, Fendi e Ferretti si fanno portavoce di trasparenze, tessuti morbidi e plissé da sfoggiare anche con l’arrivo del caldo, per una sensualità discreta, riscoperta e… molto apprezzata.

2 – Total relax.

È quello che serve per riappropriarsi dei propri spazi dopo estenuanti rinunce. La moda di quest’anno slega da costrizioni e celebra il comfort; dai pantaloni a palazzo alle maxi felpe, dai colori tenui ai tessuti traslucidi senza texture impegnative, ogni capo d’abbigliamento vuole trasmettere i sentimenti prevalenti di questo periodo storico: voglia di non strafare, desiderio di concedersi coccole e abiti morbidi, confortanti e senza pretese. La femminilità è nascosta nella semplicità di una seta, di una tinta pastello, di una mini bag minimalista, come suggeriscono Blumarine e Max Mara.

3 – Balconcini, balze e maniche a sbuffo.

C’è spazio anche per look festaioli, in questa moda estate 2021. Via allora a balconcini e top per enfatizzare seno e decolleté, strati di ruches che compongono corpetti e abiti fascianti, e maniche importanti per proteggere le spalle nelle serate a bordo piscina. Moschino capofila dell’eccentricità, per chi desidera osare in un party “anti-coprifuoco”.

4 – Borsoni da viaggio.

Voglia di viaggiare? Nessun problema! Quest’anno tutto è concesso, garantisce Balenciaga con la sua nuova collezione di maxi bag, perfette per partire per qualsiasi avventura, ed eleganti quanto basta per accompagnare qualsiasi outfit, dal più contemporaneo al più sofisticato.

5 – Pizzo.

Ritornato in auge come non mai, il pizzo (laser) è il nuovo mood di questa estate: casto o impertinente, in versione copricostume o giacca stile vittoriano, sarà protagonista di serate in villa, passeggiate lungomare o aperitivi nei locali più in, parola di Rokh, Fendi e Alberta Ferretti.

6 – (Very) Hot Pants.

Se c’è un capo d’abbigliamento che non deve mancare nel guardaroba estivo 2021 è lo shorts. Ma very short! Non importa la fantasia, se jungle o bianco/nero, se optical o monocromatico, l’importante è sfoggiare un fisico sun kissed come non mai! Capofila ispiratore di questa tendenza è Miu Miu, ma tutti gli stilisti l’hanno abbracciata e non mancano modelli per tutte le personalità!

7 – Rete (caduti nella).

Forse un po’ per provocazione, com’è giusto che sia da parte di un grande stilista di moda del calibro di Hermès, la novità dell’anno risiede nei tessuti a rete, un po’ come a ricordare l’unico canale di intrattenimento che ci è stato a lungo di compagnia. Ma la Maison adesso propone un modo diverso, e molto sexy, di omaggiare la nuova normalità, facendo sfilare le sue modelle con abiti semplici, dalle tonalità sabbia e che ricordano il mare, contornate da trame definite, scolpite e molto evocative.

8 – Rosso, Rouge e Red.

Se c’è un colore presente in tutte le collezioni P/E 2021 questo è il rosso. Il colore dell’energia, della vitalità, del rinnovamento; che sia un foulard, un abitino da cocktail o un costume mozzafiato, il rosso non può mancare in ogni guardaroba di questa nuova stagione, che con forza vuole spazzare via il grigiore dell’inverno appena finito.

9 – Luce, Satin e Lurex.

Lo sguardo, almeno per gli attori protagonisti che vivono e creano la moda, è sempre al futuro. E allora i Big già intravedono un domani diverso, moderno, innovativo e tecnologico come non mai, anche negli abiti; risultato? Tessuti traslucidi, lucenti e sinuosi al tempo stesso, come proposto da Armani, Alexander Vauthier e Louis Vuitton.

10 – Gioielli “zoom” e scarpe flat.

Per completare i vari look non potevano mancare indicazioni sugli accessori. Quest’anno i gioielli assumono un posto in prima fila, mentre le scarpe abbandonano tacchi vertiginosi e riprendono la concezione di classe e comfort. Chanel insegna, Christian Dior e Valentino seguono il trend.