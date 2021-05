Ping pong: la Muraverese vince scudetto paralimpico a squadre

ITALIANI VETERANI IN CORSO A RICCIONE MAXIM KUZNETSOV ARGENTO NEGLI OVER 40

Dal 23 maggio 2021 il Playhall Riccione sta accogliendo i Campionati Italiani Veterani. Dopo il primo giorno di gare c’è da registrare l’argento del russo – guspinese Maxim Kuznetsov (Marcozzi Cagliari) che negli over 40, pur partendo come testa di serie n. 1 si deve arrendere, al quinto set, solo a chi lo seguiva tra i favoriti: Nicola Di Fiore del Cral Comune di Roma.

Dopo la qualificazione nel tabellone finale il sardo d’adozione ha estromesso Luca Migliardi (Polisportiva Galaxy Reggio Calabria), Gianluca Mastroberti (Tennistavolo Stella del Sud) e in semifinale Petrica Nita (Alfieri di Romagna TT Edera).

“È stata la mia prima volta in questa manifestazione – dichiara Maxim Kuznetsov – anche se avrei potuto partecipare già da qualche anno. Non so se ritenermi soddisfatto o amareggiato, perché mi manca un titolo italiano e questa volta sembrava a portata di mano. Devo dare merito a Nicola Di Fiore che nel corso di una finale piuttosto tirata è stato più bravo di me, meritando di vincere. Ma anche il cammino che mi ha portato fino in fondo è stato duro perché dopo aver superato il girone ho giocato quattro gare di fila e nessuno degli avversari mi ha reso la vita facile. La prima e la terzultima si sono chiuse al quinto set, mentre l’accesso in finale l’ho conquistato con un 3-1”.

CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA: I TESSERATI SARDI ISCRITTI

Dal 27 maggio e fino all’11 giugno 2021 a Riccione si riverseranno 1336 atleti provenienti da tutte le regioni per onorare l’appuntamento dei Campionati Italiani di categoria. Non mancano i tesserati in Sardegna di seguito elencati:

SESTA CATEGORIA MASCHILE: Zemgus Lai, Varis Lai (Marcozzi), Dzintars Lai (Quattro Mori Cagliari),

QUINTA CATEGORIA MASCHILE: Silvio Dessì, Fabrizio Melis (TT Guspini),

QUINTA CATEGORIA FEMMINILE: Laura Alba Pinna, Maria Elena Musiu (Tennistavolo

Sassari), Eva Mattana, Letizia Porcu (Muraverese)

QUARTA CATEGORIA MASCHILE: Francesco Ara, Giancarlo Carta (Santa Tecla Nulvi)

QUARTA CATEGORIA FEMMINILE: Francesca Seu (Ad Muravera TT)

TERZA CATEGORIA MASCHILE: Mattia Contu (Quattro Mori Cagliari), Pasquale Vellucci (Tennistavolo Norbello)

TERZA CATEGORIA FEMMINILE: Rossana Antonella Ferciug (Quattro Mori Cagliari)