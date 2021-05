Dome Recordings presenta Pashabeats feat. Iron Flies Army, “GT”

“GT” è il nuovo singolo del producer fiorentino Pashabeats in collaborazione con il collettivo fiorentino Iron Flies Army, già disponibile in digitale dallo scorso 30 aprile 2021 per l’etichetta Dome Recordings e distribuito da Believe.

Da ora è online su YouTube anche il videoclip ufficiale del singolo a cura di Framed Music.

La formazione IFA, composta da Leon Branco, Parola Vera, Tierre e Kanova, con “GT” fa seguito alla posse track Ultrapubblicata lo scorso settembre, brano che ha riscosso un discreto successo nell’hinterland fiorentino e non solo.

Il producer Pashabeats dà al pubblico l’ennesima conferma del suo talento cristallino, supportato dalla performance della sua squadra vincente e dalla co-produzione, mix e master di Reizon, noto per i lavori con Capo Plaza, VillaBanks e Linch.

“GT” è una traccia energica, aggressiva, una vera street hit. Il ritmo sincopato della strumentale fa da tappeto alle rime taglienti dei rapper, un esercizio di stile dei quattro MC che si riconfermano tra i rookies più talentuosi dello stivale: un viaggio ad alta velocità e potenza.

BIOGRAFIA

Pashabeats è un giovane produttore musicale ed artista di Firenze. Ha lavorato con cantanti e rapper in tutta la Toscana, come Parola Vera, Kanova, Leon Branco, Tierre (fra i più noti). Il beatmaker ha prodotto anche cantanti internazionali come Doxx (rapper francese) conquistando diversi milioni di streaming.

Nel 2020 ha iniziato la sua carriera da solista autoproducendo il suo primo singolo Slowly (pubblicato da DYNMK sul canale YouTube con 1 milione di iscritti). Nel luglio 2020, Pashabeats ha firmato con Dome Recordings ed è diventato il produttore ufficiale dell’etichetta. Ha intrapreso la carriera come artista avendo “ospiti” nelle sue tracce vari componenti del roster Dome Recordings. Attualmente sta lavorando ad un progetto importante con uno dei più grandi rapper italiani.