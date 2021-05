Oristano: selezione pubblica per dirigente entro il 16 giugno

Il Comune di Oristano ha indetto una selezione pubblica per dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni o altro settore tecnico con contratto a tempo determinato per 3 anni.

Gli interessati dovranno presentare domanda, sul modello disponibile sul sito istituzionale, entro il 16 giugno 2021.

I candidati, oltre ai requisiti generali, devono essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura o Laurea Specialistica o Magistrale, avere un’esperienza lavorativa come dirigenti di ruolo oppure una particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’accesso dall’esterno alla qualifica dirigenziale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e/o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, oppure provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e delle amministrazioni pubbliche.

La domanda di ammissione e gli allegati dovranno essere inviati mediante PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it