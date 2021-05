Oreglio e Vecchioni cantano Stranamore per Milano

Laureato all’Università degli Studi di Milano in Biologia con specializzazione in Ecologia, è stato insegnante di matematica e scienze. Pianista e chitarrista, cantautore e appassionato di ragtime, dal 1985 si è dedicato allo spettacolo, vincendo ile pubblicando alcuni album musicali per la Cloudisque/Emi. Ha al suo attivo numerosi album fra i quali(1987),(1988),(1994) che nel loro insieme costituiscono l’opera prima. Collaboratore di alcune personalità di spicco della comicità milanese e dialettale, come, deve la notorietà alla partecipazione dal 2000 al programma televisivonel corso del quale recita delle surreali poesie precedute dal tormentone «»In seguito partecipa asu Rai 3, e a.Ha collaborato con Aldo, Giovanni e Giacomo per gli aspetti musicali di(1993),(1994) e lo spettacolo(1999).Nel 1994 ha ricevuto il premio della critica al(Torino).Ha lavorato inoltre alla seconda edizione delper Italia 7.Ha fondato il progetto musical-teatrale, insieme al cantautore, che si propone di riscoprire in chiave moderna lo spirito originario del Cabaret.Chiusa l’esperienza de Il momento è catartico, inizia nel 2005 a elaborare il nuovo progettoNello stesso anno partecipa come ospite alraccogliendo notevoli consensi e fa parte del cast fisso della trasmissionedi Paolo Bonolis (Canale 5).Nel 2006 è ospite ale alla prima puntata die inizia una nuova tournée teatrale con lo spettacoloPubblica libro e CD omonimi per Bompiani/Catartica records. Dopo la tournée estiva torna in TV con la(Bonolis/Canale 5).Nel 2007 interviene a, acon la Gialappa’s e asu Rai 2, oltre a far parte del cast fisso di GLOB –con Enrico Bertolino su Rai 3 e del cast di Zelig edizione 2007 dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sempre nell’ottobre del 2007 esce per Bompiani, a cui fa seguito un nuovo percorso teatrale iniziato con la sperimentazione delal Teatro della Cooperativa di Milano nel mese di gennaio 2008. Nel mese maggio del 2008 esce l’albumcontenente le canzoni dello spettacolo teatrale, arrangiato con il contributo della band folk I Luf. Nel maggio 2009 esce per BompianiNel maggio 2010 esce per Aliberti editore, raccolta inedita di aforismi dal 2006 al 2010, a conclusione del percorso editoriale iniziato conNel giugno del 2011 esce il DVD che contiene lo spettacolo registrato al Teatro della Cooperativa di Milano dal titolo. Il 25 settembre 2010 si esibisce a Cesena al festival musicaleorganizzato dal blog di Beppe Grillo e trasmesso dal canale televisivo Play.me, che proprio con questa diretta aprì la neonata emittente. Nel settembre 2011 esce il libro per Salani, seguito da una nuova produzione teatrale dal titolo. Nel 2013 porta in scena con David Riondino lo spettacolo. Nell’ottobre dello stesso anno esce il secondo libro per Salani, nell’ottobre 2014 esce il terzo libro per Salani. Dal tribunale dell’inquisizione al tribunale della ragione. Nel 2015 festeggia i trent’anni di carriera artistica con l’uscita del cofanettoprodotto da Papico Eventi e con un nuovo spettacolo dal titolo. Nell’ottobre dello stesso anno esceper l’editore Salani, antologia di poesie, aforismi e racconti brevi editi e inediti.Nel 2019 pubblica l’albumcon l’etichetta discografica. (Da Wikipedia)