Oggi si registrano 9.148 nuovi casi di Covid e 144 decessi. Il tasso positività sale a 5,83%

ROMA – Oggi si registrano 9.148 nuovi casi di CoVid, rilevati nelle ultime 24 ore, 144 i decessi. Così secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi positivi erano 12.965 con 226 deceduti.

I tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, sono stati 156.872, con un tasso di positività in risalita al 5,83%. Ieri infatti a fronte di 378.202 test il tasso di positività era al 3,42%.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale (+8.637), 430.906 gli attualmente positivi (+364).