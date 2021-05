Napoletano: “Rimettersi in moto dipende da noi”

Come accadde negli anni del Dopoguerra si doti il Mezzogiorno di una centrale di progettazione e tutte le forze del territorio imprenditoriali e istituzionali si mobilitino per cogliere l’occasione del secolo non per blaterare insieme agli sceriffi del passato e ai capipopolo che si vogliono candidare al loro posto con ancora più demagogia e ancora meno competenza. Deve cambiare lo spirito e deve cambiare in fretta. Riflettiamo sulle coincidenze e sulla lezione che ci vengono dal racconto di Piovene della Napoli del 1955 e approfittiamo della coerenza meridionalista del disegno di sviluppo di Draghi a partire dalle semplificazioni e dalla nuova governance

di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia