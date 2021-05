Motonautica: Lucio Canu al 69° raid Pavia-Venezia il 6 giugno

BIO

Lucio Canu, classe 1984, di professione meccanico arriva dalle 4 ruote, ha alle spalle una lunga e blasonata carriera ed è specializzato nella guida di mezzi estremi come i dragster. Dalla pista alle acque del fiume il passo lo fa a bordo di un’ acquabike Yamaha FX1800 da 180 CV, Endurance Stock è infatti la categoria nella quale correrà al Raid, ecco le sue parole:

«Sono davvero molto emozionato, per me partecipare al Raid è un onore. Nella mia vita agonistica ho praticato diversi sport estremi, ma questa gara forse li batte tutti perché se l’asfalto lo conosco bene l’acqua del Po non l’ho praticamente mai vista. Negli sport motoristici però bisogna osare sempre, ed è quello che farò. Ringrazio di cuore Vittorio (Baioni n.d.r.) che purtroppo non verrà alla gara e Alessandro (Zamarian n.d.r. ) per i consigli, il mio team – in particolare la copilota Giorgia Porcu – e tutti gli sponsor che credono fortemente in me: Pani Autoricambi, Carraro Autocarrozzeria e AcquaTek Piscine»

Non solo, Canu e la sua associazione sportiva sono anche apprezzati in Sardegna per l’organizzazione di importanti eventi collegati al rombo dei motori: American Motor Festival di Alghero su tutti. C’è quindi da scommettere che le appassionate e gli appassionati degli sport motoristici e nautici della Sardegna il 6 Giugno faranno il tifo per Lucio Canu e la “Lh Garage” in quella che è già una vittoria, aver partecipato al mito: il Raid Pavia – Venezia.