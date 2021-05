Mister Italia: vince online il cagliaritano Marco Spadaccino

E’ il 19enne Marco Spadaccino di Cagliari il vincitore dell’ultima selezione online di Mister Italia conclusasi la settimana scorsa.

Marco è risultato il primo classificato per quanto riguarda la classifica basata sui voti espressi dalla giuria tecnica che ha assegnato anche un 2° e 3° posto.

A Marco è andato il titolo di Mister Italia Web 1° classificato, titolo che gli da diritto di accedere alle fasi finali che si terranno a Lignano Sabbiadoro (UD) a metà settembre. Marco è alto 180, capelli e occhi castani, del segno della bilancia, studente e personal trainer. Gli sport che preferisce e pratica sono il body building a le arti marziali. I suoi personaggi preferiti sono Alexandru Dreymond per il cinema e Chris Bumstead per lo sport.

Gli altri vincitori della selezione appena terminata sono Pierre Claver Ahova 20enne della Costa d’Avorio abitante a Vigevano (PV) che si è piazzato al 2° posto mentre al terzo posto si è piazzato Federico Corso 25enne di Monza. Oltre al titolo Mister Italia Web in palio c’erano anche tre posizioni per il titolo Mister Italia Like, posizioni che sono state assegnate sulla base dei like che i concorrenti in gara hanno ricevuto sui social di Mister Italia.

advertisement

Al primo posto tra i Mister Italia Like Alessio Scifoni, 24enne di Latina con 623 like, al secondo posto Tonino Midolo di Siracusa con 265 like e al terzo Pietro Marchitelli con 262 like.

In attesa delle riaperture post Covid e della ripartenza delle selezioni dal vivo, continuano settimanalmente le selezioni online. Dopo l’esperienza dell’organizzazione della finale nazionale 2020 effettuata a Lignano Sabbiadoro (UD) in “bolla”, ovvero in totale assenza di pubblico e dove i finalisti dopo essere stati sottoposti ai tamponi rapidi hanno vissuto in ambienti isolati da altre persone, lo staff di Mister Italia confida di poter organizzare la finale 2021 dal vivo e in presenza di pubblico.

Il concorso, nato nel 1983 e collegato ai maggiori male beauty contest mondiali, è aperto a ragazzi dai 16 ai 33 anni di età che possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi posso contattare l’organizzazione tramite Whatsapp al n° +393318418444 oppure mediate i social di Mister Italia.

Pagina Facebook Mister Italia: https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/