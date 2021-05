Maxi incendio a Cagliari

Nella sera di ieri, Mercoledì 12 Maggio, le fiamme invadono un capannone commerciale in Viale Elmas a Cagliari.

Il suo nome è Asia Trading; è un magazzino di giocattoli, oggetti per la casa e oggettistica varia.

Le fiamme hanno completamente invaso la struttura, creando una maxi nube nera sopra il capannone e producendo un’aria irrespirabile per via della bruciatura della plastica e di tutti li oggetti fatti in vari materiali.

È andato quasi tutto perduto. I rilievi non sono ancora terminati per via dell’impossibilità di recarsi all’interno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato ma non sono comunque riusciti a salvare nulla che fosse nel capannone.

Le indagini per capire da dove è scaturito il fuoco saranno portate a termine nella giornata di oggi.

Lucia Locci