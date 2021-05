Macomer, Aggiornamento Covid-19 al 01.05.2021: 28 positivi rispetto alla giornata di venerdì.

L’aggiornamento della situazione per l’emergenza Covid-19 nel Comune di Macomer, al 01.05.2021, è il seguente: 104 persone positive, sottoposte a quarantena presso il proprio domicilio.

Macomer: Aggiornamento Covid-19. Inoltre, 5 nostri concittadini positivi, risultano ricoverati presso una struttura ospedaliera.

In più, altre 5 persone si trovano in quarantena, ciascuna presso il proprio domicilio.

advertisement

Tali dati sono ufficiali e sono stati rilevati alle 12.00 dalla piattaforma per il tracciamento dei positivi e delle persone in quarantena della Regione Autonoma della Sardegna.

Dunque, la percentuale di positivi sul numero degli abitanti in città è ancora in decremento ed è pari al 1,0621%. Non si registrano nuovi soggetti positivi rispetto a ieri mentre si rilevano 8 guariti.

Dobbiamo purtroppo rilevare che due nostri concittadini, positivi al Covid-19, sono venuti a mancare.

È in corso la vaccinazione presso il Palazzetto dello Sport con somministrazione della seconda dose del Pfizer per i vaccinati il 30 marzo e 1° aprile 2021; è necessario presentarsi alla registrazione, che avverrà nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, presentando documento di identità, tessera sanitaria e il documento rilasciato dall’ATS Sardegna nelle giornate di somministrazione della prima dose.

Si rammenta che sono valide le seguenti ordinanze:

la n. 26 del 30/04/2021 (proroga dell’ordinanza n. 22 del 20/04/2021), che dispone la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, fino a tutto l’8 maggio;

la n. 27 del 30/04/2021 proroga, gli effetti della n. 20 del 16/04/2021, fino a tutto il 9 maggio, con le disposizioni in merito alla chiusura delle aree gioco, attrezzature ludiche di parchi e aree verdi e di Piazza Caduti del Lavoro nonché dei distributori h24, quest’ultimi chiusi dalle 19.00 alle 5.00 del mattino successivo;

la n. 19 del 16/04/2021 da disposizioni specifiche, fino al 17 maggio, in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherine anche all’aperto e in particolare impone il divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone;

Vi ricordiamo che l’attività dello Sportello Emergenza Covid è sempre in corso e si rammentano i recapiti ai quali far pervenire le segnalazioni di tutte le condizioni di criticità legate all’emergenza Covid-19 nel nostro territorio:

telefono: 338 728 8672; indirizzo e-mail: covid.protezionecivile@comune.macomer.nu.it

Lo Sportello è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Il numero telefonico dello Sportello Covid Comunale è inoltre disponibile, nei medesimi giorni e orari, per fissare l’appuntamento per il ritiro dei rifiuti prodotti esclusivamente da persone in quarantena o isolamento fiduciario, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni che la Polizia Locale sta consegnando agli interessati.

L’operatività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), permane attiva come previsto dalla Pianificazione Speditiva, nella fase di allerta ROSSA, precedente innalzata con Ordinanza Sindacale n. 57/2020, per monitorare attentamente l’evoluzione della situazione.

Si invita la popolazione a utilizzare i numeri di emergenza e il 118 solo per i casi di effettiva necessità, al fine di evitare intasamenti delle linee e ritardi degli interventi per i casi di concreta urgenza ed emergenza.

SI RACCOMANDA ANCORA A TUTTA LA POPOLAZIONE

di non sottovalutare i sintomi da Covid 19, in particolare:

febbre ≥ 37,5°C e brividi

tosse di recente comparsa

difficoltà respiratoria

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

naso che cola

mal di gola

diarrea (soprattutto nei bambini)

a contattare il proprio Medico di Medicina Generale o pediatra di libera scelta qualora si abbiano uno o più sintomi o si venga a conoscenza di essere entrati a contatto con un positivo. Sarà il medico a valutare la situazione e approntare la corretta procedura.

a non uscire di casa, senza prima aver contattato il proprio medico curante qualora si abbiano sintomi di infezione respiratoria e febbre o si venga a conoscenza di essere entrati a contatto con un positivo;

ad osservare le indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli ambienti di vita e di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

ad attuare dei comportamenti responsabili finalizzati all’adozione delle misure di prevenzione ed autoprotezione individuale;

al rispetto delle regole sanitarie per la prevenzione del Covid 19, in particolare;

ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza;

ad evitare in ogni caso gli assembramenti;

al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, le ordinanze ministeriali, regionali e sindacali.

In relazione agli esiti delle ulteriori verifiche tuttora in corso, seguiranno nuovi avvisi alla popolazione e si invita pertanto a seguire gli aggiornamenti informativi riguardanti l’evoluzione della situazione in atto, consultando i canali di comunicazione istituzionali.

Macomer, 01.05.2021

Il Sindaco

Dott. Antonio Onorato Succu