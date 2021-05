Maccari assolto da accusa di diffamazione

Si è appena concluso il processo (tra i tanti) in Tribunale a Venezia questa volta iniziato dall’ex senatore Scibona contro Maccari per diffamazione. Sentenza di completa assoluzione determinato dal Giudice Gualtieri.

Maccari era difeso dall’Avv.to Federica Casale dello studio Pini&Partners del Foro di Roma.

Il senatore Scibona si era sentito offeso da una piccata replica effettuata con comunicato stampa del luglio 2016 da Maccari, il quale replicava al senatore Scibona che aveva scritto frasi vergognose sui poliziotti impiegati in Val di Susa per i servizi di o.p. per la Tav quali “…forse il cantiere di Chiomonte è diventato un’area vacanze per le forze dell’ordine” “… che la trasferta serva a far sfogare gli agenti stressati con i manifestanti No Tav”.

Il senatore Scibona non pago delle frasi, aveva anche reagito con la querela alle legittime repliche del Maccari. All’esito delle indagini il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il GIP aveva ordinato l’imputazione coatta; anche alle conclusioni del processo odierno il PM ha chiesto nuovamente l’assoluzione.

Il risultato, seppur dopo 5 anni di coinvolgimenti, spese ed attività dedicate, è stato raggiunto.

Nota di colore: dopo aver pronunciato la sentenza di assoluzione, il Giudice Gualtieri (che incredibilmente si è trovata a giudicare il Maccari 3 volte nell’ultimo mese) rivolgendosi sempre al Maccari ha detto: “SE MI POSSO PERMETTERE NON ESTERNI PIÙ..MACCARI!” La replica immediata di Maccari: “IO NON ESTERNO, SCRIVO! QUESTO È IL MIO LAVORO E CONTINUO!!!”.