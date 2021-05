Lorenzi Group ha organizzato la 3 giorni di golf ad Albenza

Si rafforza la sintonia tra Lorenzi Group e il golf, il Gruppo è stato il Main Sponsor della “Mattone d’Oro with Lorenzi Group”, Gara Nazionale 72/54 buche organizzata da FederGolf nei bellissimi spazi del Golf Club “Albenza di Bergamo”.

Una tre giorni, dal 29 Aprile al 1° Maggio 2021, nella quale oltre 100 golfisti si sono sfidati in una delle tappe del circuito nazionale.

L’evento ha registrato il successo di Marco Florioli, classificatosi primo chiudendo con 11 colpi sotto il par al termine dei tre giri (per un totale di 205), mentre in campo femminile si registra la vittoria di Erika De Martini con 220 colpi (4 sopra il par).

Lorenzi Group, azienda da sempre vicina al territorio in cui opera, ha scelto di affiancare il proprio brand ad un evento di caratura nazionale per sottolineare ancora una volta come le imprese debbano essere vicine al mondo dello sport che per i giovani – mai come in questo periodo – ha un significato soprattutto sociale.

“Lo sport è il veicolo più efficace per trasmettere ai giovani ideali e comportamenti sani – ha commentato Diego Lorenzi, Ceo dell’omonimo Gruppo e grande appassionato di golf, al termine della manifestazione – Partendo da questa convinzione, la partnership con la competizione organizzata dall’ Albenza Golf Club nasce da due fattori che sono stati da stimolo verso questa esperienza. Il primo, legato anche alla mia personale attività di catechista e perfettamente coincidente con la vision di Lorenzi Group, è stato quello di voler condividere un progetto sui giovani: il supporto degli imprenditori oggi allo sviluppo delle loro potenzialità (e al superamento delle loro fragilità), anche e soprattutto attraverso l’esempio, è fondamentale. In questo senso Lorenzi Group, anche con questa iniziativa, intende dare testimonianza di un nuovo inizio dell’attività aziendale, nel quale i giovani diventano protagonisti. Il secondo aspetto riguarda invece l’innovazione tecnologica del Gruppo, che in essa ha investito e investe in misura crescente. Il gioco del golf consente di esplicitare e in qualche modo amplificare la vocazione tecnologica del Gruppo: il golf infatti è un gioco estremamente tecnico, rigoroso. È allo studio presso la sede del gruppo la realizzazione di una sala multimediale tecnologica, dove si potrà utilizzare un simulatore in grado di replicare anche il dettaglio più sottile e raffinato che rappresenta la caratteristica fondamentale del gioco”.