HP Sport RRT e De Rosa dominano al Salento con la Clio S1600 e chiudono 11.mi assoluti

Bilancio più che positivo per Massimo De Rosa in gara al Salento con la Clio S1600 (MotulTech) con i colori di HP Sport RRT che ha chiuso la lunga e difficile gara salentina con il brillante successo di Classe e nel Due Ruote Motrici e undicesimo assoluto.

Dopo la bella prestazione e il relativo successo al rally di Casarano, De Rosa con il fido Anastasia alle note ha ‘firmato’ una gran bella gara anche sulle strade di Lecce, in cui è sempre stato al vertice della sua Classe, e in più di qualche prova davanti a vetture dalle prestazioni decisamente superiore alla veloce vettura francese.

La doppia affermazione nelle due gare in terra di Puglia, lo pongono nella condizione di guardare alla finale della Coppa Italia in programma a Modena con una certa fiducia e soprattutto guardare cosa faranno gli avversari nelle altre quattro gare (Terra di Argil, Matese, Molise e Lirenas/Pico) in calendario. “Siamo contenti, non è stato facile per la presenza di avversari di valore che hanno reso avvincente la gara

– hanno affermato da HP Sport RRT. Confrontarsi con gli equipaggi iscritti sia al CIRWEC che alla CRZ è sempre molto impegnativo e allo stesso tempo stimolante visto la tipologia di competizione e gli avversari presenti”.

L’altro equipaggio in gara con i colori della struttura laziale Quatrini-Parente (Clio RS-S3), dopo un buon avvio, era costretto al ritiro nel corso della sesta prova speciale, quando occupavano la terza posizione in Classe.