In occasione della giornata mondiale del Lupus Eritematoso Sistemico (LES), lunedì 10 maggio, alle ore 18, l’Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatiche (ASMAR ODV) in collaborazione con la Struttura di Reumatologia dell’Università degli Studi di Cagliari, organizza un webinar live dal titolo “LES: quali sintomi? Come si cura? A che punto siamo con la ricerca scientifica?”

L’evento digitale, che ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna, è il primo di un ciclo di appuntamenti “Mezz’ora di tutta salute! Due chiacchiere con i Proff.” e ha l’obiettivo di approfondire le tematiche relative alla LES, malattia infiammatoria cronica sistemica caratterizzata dall’interessamento del tessuto connettivo che si manifesta clinicamente con astenia, febbre, perdita di peso, manifestazioni cutanee.

Intervengono i professori, Alberto Cauli (Direttore di Reumatologia del Policlinico di Monserrato, Università di Cagliari), Antonello Pani (Direttore di Nefrologia, Azienda Ospedaliera Brotzu), Matteo Piga (Reumatologo del Policlinico di Monserrato, Università di Cagliari) e il Presidente dell’Associazione ASMAR Ivo Picciau.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’ASMAR.

CHI SIAMO

L’ASMAR, Associazione Sarda Malati Reumatici, attraverso la collaborazione e la solidarietà tra medici, malati, operatori sanitari e associazioni di volontariato della Sardegna, si pone l’obiettivo di promuovere iniziative dirette alla tutela del malato reumatico.

In particolare, si propone di contribuire a migliorare i livelli di assistenza e cura attraverso il coordinamento dei servizi presenti sul territorio, difendere i diritti dei malati reumatici, promuovere la ricerca scientifica in questo ambito, supportare i malati e i loro familiari, creare informazione e consapevolezza, sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità, revisionare la tabella dell’invalidità, favorire l’accesso ai farmaci biologici.

Nell’ambito delle attività e dei servizi svolti dall’associazione è operativo un Centro d’ascolto per le esigenze dei pazienti e dei familiari. Vengono organizzati regolarmente convegni scientifici rivolti ai malati reumatici, incontri medico-paziente per patologia, seminari di auto-aiuto e corsi di economia articolare.