Festa dell’Europa: challenge fotografico su Instagram per raccontarla

CAGLIARI – Un ricco programma di iniziative quello che la Regione Sardegna ha messo in campo a maggio per celebrare la “Festa dell’Europa”.

#festauropa21: al via su Instagram un Challenge fotografico per raccontare, con uno scatto, la propria idea di Europa: premi alle fotografie che riceveranno più like.

Il 18 maggio l’evento finale del percorso di Monitoraggio civico ASOC Sardegna.

La festa è in ricordo della proposta che l’allora Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, presentò a Parigi il 9 maggio 1950 per la creazione di un nucleo economico europeo, a partire dalla messa in comune delle riserve di carbone e acciaio, come primo passo verso una futura Europa federale, ritenuta indispensabile al mantenimento della pace.

Una data importante, quella che si è celebrata domenica scorsa, che coincide anche con il giorno che segna, di fatto, la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Per il 2021, la Regione Autonoma della Sardegna – attraverso l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 – ha promosso per questo una campagna di comunicazione e una serie di iniziative che animeranno il territorio regionale per i mesi di maggio e giugno.

L’edizione attuale prevede una particolare focalizzazione sugli interventi, i beni e luoghi della Sardegna: 37 interventi realizzati grazie ai fondi europei e, in particolare, al POR FESR – Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

A questi sarà dedicata una campagna di comunicazione che prevede, tra le altre. affissioni e azioni promozionali su TV, social media e web, ma anche un ricco programma di iniziative online. Sono inoltre portate avanti attività con le scuole, chiamate attraverso i docenti a giocare e ragionare sull’Europa attraverso un KIT didattico. Come ogni anno dal 2017, si terrà l’evento finale del percorso di Monitoraggio civico ASOC Sardegna, programmato per quest’edizione il 18 maggio.

SU INSTAGRAM SFIDA A COLPI DI CLICK E PREMI ALLE TRE FOTO MIGLIORI

Tra questi il Challenge fotografico Instagram che ha preso avvio proprio lo scorso 9 maggio “La Sardegna cresce con l’Europa”: chiunque potrà partecipare al concorso postando una fotografia che racconti l’idea dell’Europa: idee, storie, progetti, oggetti viaggi e racconti. Non solo: l’invito è quello di scoprire se nel proprio comune di residenza ci sia un progetto finanziato con i fondi europei. Un’opportunità da cogliere. Le foto devono riportare l’hashtag #festaeuropa21, il tag @PORFESRSARDEGNA2014-2020 e avere una descrizione che spieghi perché l’immagine è rappresentativa della tua idea di Europa. La sfida dura 30 giorni e si chiude il 9 giugno.

Una commissione di esperti sceglierà i tre vincitori.