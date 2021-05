Dove frequentare la scuola (online)

In buona parte dei territori che appartengono all’Unione Europea, l’Italia è tra gli Stati dove è ancora presente il preoccupante fenomeno della dispersione scolastica.

Dove frequentare la scuola. Un fenomeno per il quale, purtroppo, sempre più ragazzi non riescono a portare a termine il proprio percorso di studi, o a conseguire una laurea, interrompendo a metà.

Questo può dipendere dai motivi più disparati. Scoraggiamento in generale verso le istituzioni scolastiche, difficoltà nello studio, motivi legati alla famiglia, necessità di trovare un lavoro più in fretta, altre scelte di natura personale e così via.

Per porre un freno a tutto questo, ovviamente, sono già state attuate delle soluzioni. È proprio per questo che ci sono già le scuole serali, anche gli istituti professionali, oppure i corsi universitari appositamente realizzati per chi non può frequentare o già lavora. Delle opzioni che, comunque, consentono alla fine del percorso, di poter ottenere il diploma o la laurea.

Certo, da un altro punto di vista, non va dimenticato che anche in questo caso il fenomeno può ripetersi seppur in maniera più “lieve”. Infatti, se si pensa alla difficoltà di mettersi a studiare, prepararsi per gli esami e frequentare con regolarità le lezioni dopo una dura giornata passata al lavoro, non è certo una cosa da poco.

Quindi come si può fare per recuperare gli anni scolastici perduti, ottenere il diploma o il titolo di studio necessario assieme a patentini e simili, rimettersi “in carreggiata” con la propria istruzione in una maniera più pratica ed economica?

Sicuramente il frequentare una scuola online è una delle scelte più consigliabile e, Nuove Scuole 2.0, è quello che occorre cercare. Si tratta di una realtà tutta italiana già attiva sulla scena da circa 20 anni che, per prima, ha deciso di porre più attenzione a tutti gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni o i corsi, sia diurni che serali.

Grazie al metodo della F.A.D (formazione a distanza), Nuove Scuole 2.0 consente di frequentare le lezioni di tutte le scuole, dalle medie alle superiori, e delle università convenzionate. Ad esempio è possibile frequentare i corsi ed ottenere il diploma in istituti come i licei musicali, scientifici, delle scienze umane ed i vari istituti professionali (incluso quello delle professioni socio sanitarie).

In un anno solo è dunque possibile recuperare almeno quattro anni di scuola perduti e laurearsi in due, il tutto in una maniera pratica ed economica. In particolare, su quest’ultimo punto, è quantomai opportuno ricordare che si può rateizzare senza gli interessi e, per gli studenti che appartengono alle forze dell’ordine, sono previsti degli sconti.

In ogni caso, per chiedere informazioni sui costi di iscrizione, la scelta del percorso di studi più indicato o per tutte le informazioni del caso, su Nuove Scuole 2.0 il preventivo è gratuito e senza impegno.

Per quanto riguarda i contatti di Nuove Scuole 2.0, è possibile fare una telefonata, allo 0621129147 oppure allo 08118088435, o mandare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo info@scuolaonline.com. Buono studio a tutti quanti e, ci vediamo in classe (virtuale)!