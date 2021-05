“Dialoghi delle cattedre UNESCO”: 12 maggio, il primo incontro

Dopo l’evento di lancio del 9 ottobre 2020. il progetto “Dialoghi delle Cattedre UNESCO” prende il via il 12 maggio 2021 alle ore 17,30 con il primo webinar organizzato dalla Cattedra UNESCO in Engineering for Human and Sustainable Development dell’Università di Trento.

Il webinar, intitolato “Water Resources Management at global scale”, è parte di una rassegna su Sostenibilità Ambientale e Cooperazione Internazionale promossa dalla Cattedra e ambisce a esplorare alcune delle sfide chiave di interesse internazionale per la gestione della risorsa idrica.

L’evento si terrà su Zoom, è gratuito e aperto a tutti.

“Dialoghi delle Cattedre UNESCO” è una serie di incontri virtuali realizzati dalle Cattedre UNESCO italiane che, anche attraverso il confronto con altri studiosi ed esperti sui temi della sfida globale per lo sviluppo sostenibile, si raccontano a un pubblico vasto. I materiali prodotti per il programma di incontri Webinar saranno presentati nel 2022 a Parigi, in occasione del trentesimo anniversario della nascita del Programma UNITWIN/UNESCO Chairs, come sintesi del contributo delle Cattedre UNESCO Italiane sui temi dell’Agenda 2030.

Maggiori informazioni su: http://www.unesco.it

Christian Flammia