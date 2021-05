Colpo al bracconaggio ittico, Matteoli: “orgoglioso del lavoro”

Grazie all’intensa sinergia operativa messa in campo da Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale di Rovigo, Guardie Giurate Ittiche Volontarie FIPSAS e Regione Veneto, è stato inflitto un altro duro colpo al bracconaggio ittico nel Delta del Po. La Polizia di Stato, divisione anticrimine della questura di Rovigo ha recentemente notificato all’indagato principale una misura di prevenzione, nello specifico la sorveglianza speciale della durata di 18 mesi.

“Sono estremamente orgoglioso dell’immane lavoro che le nostre Guardie Giurate Ittico Volontarie stanno quotidianamente portando avanti in molte delle Regioni italiane – dichiara il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli – con grande impegno e moltissimi sacrifici i nostri volontari stanno, infatti, affiancando l’operato dei Carabinieri forestali, delle Polizie provinciali e di tutte le forze dell’ordine nella lotta a quella disastrosa piaga rappresentata dal bracconaggio ittico, lotta che sta finalmente portando agli importantissimi risultati” le parole di Matteoli.

“La ‘guerrà non è certo vinta, ma le battaglie a nostro favore sono ormai diventate la quotidianità e questo ci fa ben sperare nel successo finale. Certo un grande aiuto per sferrare il colpo da ko a questi delinquenti sarebbe quello della definitiva approvazione alla Camera dei Deputati del DDL n.1335 dato che consentirebbe una molto più efficace azione ed operatività delle Forze dell’Ordine. Auguriamoci che, così come fatto ormai un pò di tempo fa dal Senato, anche i Deputati capiscano l’importanza che riveste questa approvazione e consentano finalmente l’eliminazione di questo flagello per i nostri fiumi e laghi.

Nel frattempo i nostri volontari, che non finirò mai di ringraziare, continueranno nella loro incessante opera a salvaguardia delle acque interne italiane, federali o no”.

