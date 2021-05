Campagna vaccinale nella Assl Olbia: le indicazioni per la prossima settimana

Procede la campagna di vaccinazione anti-Covid in Gallura, che ha visto la somministrazione complessiva di oltre 50.000 dosi. Campagna vaccinale nella Assl Olbia. Da domani, lunedì 3 maggio, e sino a nuova comunicazione, nell’hub vaccinale di Olbia si proseguirà con la vaccinazione degli over 80 (nati sino al 1941) che non fossero ancora stati vaccinati per motivi personali o di salute, potranno comunque prenotarsi inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it nella quale si dovranno indicare nome, cognome, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio.



(chi non fosse in possesso di una connessione internet o avesse difficoltà a farlo, potrà rivolgersi anche alla più vicina stazione dei Carabinieri, che si sono rese disponibili a fornire il supporto necessario). Successivamente all’adesione, i cittadini saranno contattati per la prenotazione dell’appuntamento. La prenotazione potrà essere, in alternativa, effettuata tramite il portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della Regione Sardegna(chi non fosse in possesso di una connessione internet o avesse difficoltà a farlo, potrà rivolgersi anche alla più vicina stazione dei Carabinieri, che si sono rese disponibili a fornire il supporto necessario). Successivamente all’adesione, i cittadini saranno contattati per la prenotazione dell’appuntamento. Si ricorda inoltre che i cittadini over 80 che, per qualsiasi motivo, non avessero ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 possono sempre contattare il proprio medico di famiglia o recarsi direttamente presso l’hub vaccinale di Olbia, senza alcuna prenotazione. Tra le categorie vaccinabili all’hub di Olbia, rientrano i soggetti estremamente vulnerabili e gravi disabili (secondo L. 104, Art.3-comma 3) e i loro Care giver, conviventi (reali), dotati di documentazioni che attesti il rapporto di assistenza/convivenza, provenienti da tutto il territorio gallurese. advertisement Inoltre, compatibilmente con le dosi di vaccino disponibile, si prosegue con la vaccinazione degli over 70 (nati sino al 1951), provenienti da tutti i comuni della Gallura.

Nell’hub vaccinale del Comune di Tempio Pausania, invece, la giornata di lunedi sara dedicata alle seconde dosi, e quella di martedì ai soggetti fragili (oltre trecento) convocati dai medici di medicina generale. Attualmente i vaccini a mRNA (Pfizer/BioNTech o Moderna) sono destinati ai soggetti estremamente vulnerabili e categorie vaccinabili con età inferiore ai 60 anni (dal 1962 fino a minimo 16 anni con Pfizer e 18 anni con Moderna), mentre i vaccini a vettore virale (Astrazeneca-Vaxzevria, Janssen J&J) sono destinati ai soggetti con età superiore ai 60 anni (sino ai 79 anni), ai fragili non estremamente vulnerabili, in sani, in care giver o conviventi di disabili. La Assl di Olbia ricorda che i vari sistemi di convocazione ( piattaforma Cup, comunicati stampa delle amministrazioni comunali o della Assl, telefonata diretta della Assl o attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati.

Per questo resta sempre valida la possibilità, per le persone estremamente vulnerabili e con gran disabilità nati dal 1942 al 2004 e individuati negli elenchi per patologia pubblicati nel portale regionale sardegnasalute.it , di manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it

Le persone registrate riceveranno così un sms con l’appuntamento per la vaccinazione, che avverrà con siero Pfizer o Moderna. Chi inoltre fosse in possesso di certificazione medica che indicasse la necessità di somministrazione del vaccino a domicilio potrà segnalarlo al momento della registrazione.