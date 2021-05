Cagliari. Uomo trovato morta all’interno del proprio appartamento

Uomo trovato morto. Alle 21 e 30 di ieri sera è scattato l’allarme in una via di Cagliari a causa di un soggetto che, chiamato dai vicini, non forniva nessuna risposta.

I dirimpettai dell’uomo si sono preoccupati a causa dell’assenza fisica del soggetto nel condominio, oltre alle non-risposte, sia al cellulare, sia all’uscio dell’abitazione.

L’arrivo degli agenti ha permesso la scoperta scioccante: l’uomo era morto. Disteso, con gli occhi chiuso, proprio come se dormisse, senza alcun segno di ripercussione e senza che in casa ci fossero indizi che facessero pensare a un omicidio.

Il morto era un 57 enne, ben voluto nel condominio e nel quartiere di Pitz’è Serra e aveva ottimi rapporti con tutti. Forse la causa della sua morte è dovuta a un infarto.

Soltanto le indagini nei giorni seguenti potranno accertarne le ipotesi.