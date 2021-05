“Aperitivo criminale”, l’ultimo giallo della scrittrice Anna Allocca

La scrittrice Anna Allocca torna in libreria con Aperitivo criminale, il terzo libro che vede protagonisti l’ispettore Valentina Catania e il suo vice Luca Malvini.

L’autrice si riaffaccia al mercato editoriale dopo aver vinto con il precedente Chimica Impura ben sette premi letterari nazionali, tra cui il Montefiore Conca 2018, lo Holmes Award 2019 e il Primo Premio a Lecceingiallo 2020.

Aperitivo criminale è un giallo d’ambiente, un poliziesco in forma di commedia, dove l’amarezza quotidiana viene stemperata dalla forza comica, coniugando due passioni di Anna Allocco: la narrativa gialla e la cucina.

“Ho voluto creare – ha dichiarato l’autrice – la figura di un ispettore donna con un sottoposto maschio e giocare con il loro continuo punzecchiarsi reciproco tra battutine sarcastiche e intuizioni geniali. Valentina Catania è una donna forte e intrigante, ma con una vita sentimentale un po’ precaria, che racconta con ironia il suo ruolo in un mondo tutto al maschile, un argomento molto apprezzato dal pubblico, come si è visto dopo il grande successo della serie tv di Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Suo controcanto lavorativo è il viceispettore Luca Malvini, un piacione amante delle citazioni di massime di tutti i tempi degli autori più disparati, che affronta la vita e le indagini con un irresistibile senso dell’umorismo.

Amanti di bar e ristoranti come luoghi di aperitivi, cene e brainstorming, i due risolveranno anche questa volta un caso davvero intricato, perché troppe sono le persone con un buon motivo per uccidere, tutte con un oscuro segreto da nascondere”.

Un giallo, quindi, che racconta le avventure di una coppia d’investigatori spassosa e apparentemente improbabile, ma dotata di grande talento, e che in quarta di copertina raccoglie due autorevoli pareri a raccomandarne la lettura:

E se attorno a un delitto e alle indagini ci si scoprisse a sorridere di gusto? Un bel racconto, da una bella nuova voce del romanzo noir italiano. Maurizio de Giovanni Valentina Catania e Luca Malvini: due investigatori Divertenti come Petra Delicado e Fermin Garzòn. Da leggere. Gabriella Genisi

Scheda tecnica

Titolo: Aperitivo criminale. Un’unica certezza: tutti hanno un segreto da nascondere

Autore: Anna Allocca

Editore: Golem Edizioni

Collana: Le vespe

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 27 maggio 2021

Pagine: 320 p., Brossura

ISBN: 9788892910294

Booktrailer: https://youtu.be/XPK2D4-jJ_U

Spot: https://youtu.be/CJTA6W_F6OY

Videointervista: https://youtu.be/71jSJKSxasc

Sinossi

Niente è come sembra a Mornate, una ricca cittadina del Varesotto dove la vita scorre solo apparentemente serena e dove, una sera di marzo, viene commesso un misterioso omicidio.

Gli investigatori deputati a risolvere il caso appaiono sulle prime non molto pervicaci: Valentina Catania, la vera protagonista del libro, un ispettore donna vulcanica e seducente, ma con una vita sentimentale un po’ precaria, affiancata dal viceispettore Luca Malvini, un ironico piacione con la mania di citare massime di tutti i tempi degli autori più disparati. Una coppia spassosa e apparentemente improbabile che indagherà tra ristoranti stellati, case da sogno e locali equivoci.

L’inchiesta svelerà risvolti inaspettati nella vita di tutti i personaggi, raccontando con crudele ironia la provincia ricca e cinica, che sotto la scorza dorata cela un insospettabile parterre di tormenti e frustrazioni.

Tra rancori nascosti, cene raffinate e giochi proibiti, i due poliziotti, amanti conclamati della buona cucina, riusciranno a risolvere un caso davvero intricato, perché sono tante, troppe le persone con un buon motivo per uccidere.

Un giallo di costume, dunque, un poliziesco in forma di commedia che racconta vicende anche drammatiche in un intrigante mix di amarezza quotidiana e forza comica.

L’unica certezza è che tutti, proprio tutti, hanno un oscuro segreto da nascondere.

L’autrice

È nata a Busto Arsizio, dove vive e ha sempre lavorato come insegnante di inglese in un istituto superiore. Dopo l’università ha frequentato per un anno lo University College di Dublino, dove ha studiato letteratura anglo-irlandese.

Ha collaborato con importanti Case Editrici come traduttrice di testi di narrativa, oltre che curatrice di testi scolastici, e con alcune riviste a diffusione nazionale in qualità di giornalista pubblicista.

Dal 2001 al 2003 è stata l’insegnante d’inglese nella trasmissione radiofonica Debito formativo, condotta da Monti e Lorenzini su Rai Radio due.

Dal 2002 al 2016 ha collaborato con il Caffè Teatro di Samarate, con cui ha partecipato all’allestimento di due trasmissioni televisive realizzate con la RAI: Caffè Teatro Cabaret (2006) e Tribbù (2007), entrambe andate in onda su Rai due.

È tra i soci fondatori e membro del Direttivo con cariche funzionali dell’Associazione culturale Amici del Caffè Teatro, con sede in Gallarate.

Scena con delitto (Sedizioni 2014) è il suo primo giallo, con prefazione di Giovanni Pacchiano.

Nel 2017 è uscito per le Edizioni del Loggione Donne che fecero l’impresa – Lombardia (vincitore premio Montefiore Conca 2017), a cui ha contribuito con un racconto dal titolo La signora Paradiso.

È stata finalista in diversi premi letterari nazionali per racconti inediti (Nebbiagialla a Suzzara (2017 e 2018), Premio Fabrizio Canciani a Pogliano Milanese (2017), Premio giallo indipendente a Torino (2018), Premio Gialloluna Neronotte (2018).

A settembre 2017 ha vinto il concorso per il miglior racconto giallo inedito indetto dal Comune di Langhirano in collaborazione col Giallo Mondadori con il racconto Il gioco, pubblicato sul Giallo Mondadori di maggio 2018.

A ottobre 2018 ha vinto il Premio Letterario Santa Margherita Ligure per il miglior racconto inedito col racconto Relazioni pericolose.

A maggio 2018 è uscito il suo secondo giallo, Chimica impura (Eclissi editrice), con presentazione di Maurizio de Giovanni in seconda di copertina, vincitore del Premio Montefiore Conca 2018, sezione Circoli culturali, e del Premio Miglior Trama Holmes Awards 2019; Menzione speciale al 10° Concorso Città di Grottammare 2019; Semifinalista al Nebbiagialla 2019; Menzione speciale al Premio Quercia del Myr 2019; Premio speciale al “Santa Margherita Ligure –Franco Delpino” 2019; Primo Premio al Festival Lecceingiallo 2020.

A maggio 2021 l’uscita del suo nuovo giallo con protagonisti l’ispettore Valentina Catania e il suo vice Luca Malvini, dal titolo Aperitivo Criminale (Golem edizioni).