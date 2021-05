Amm. Giorgio Lazio in visita alla Direzione Marittima di Cagliari

In questi giorni, l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante Marittimo Nord La Spezia, è in visita presso i Comandi territoriali della Direzione Marittima di Cagliari.

Lazio è accompagnato dal Direttore Marittimo di Cagliari Capitano di Vascello Mario Valente.

L’Ammiraglio Lazio, ha visitato la 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu accolto dal Comandante della Sezione Capitano di Corvetta Diego Leone dove ha voluto complimentarsi con il personale per il fondamentale contributo per la salvaguardia della vita umana in mare, elogiando gli equipaggi di volo per le numerose attività di soccorso.

Successivamente, l’Ammiraglio ha visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, accolto dal Capo del Circondario Marittimo Tenente di Vascello Marco Martino Musmeci ha incontrato il personale civile e militare del Circomare.

Durante la visita, l’Ammiraglio ha incontrato il Sindaco di Sant’Antioco Avv. Ignazio Locci presso il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”.

Nel pomeriggio la visita alla Capitaneria di Porto di Oristano, dove è stato accolto dal Comandante Capitano di Fregata Matteo Gragnani.

L’ammiraglio ha visitato presso il porto industriale il nuovo Terminal GNL Hi GAS che sarà inaugurato nella giornata odierna.

Le visite del Comandante Marittimo Nord nella Regione Sarda proseguirà in questi giorni presso i Comandi della Direzione Marittima di Olbia.

L’Ammiraglio Lazio, con la sua visita, ha voluto testimoniare la vicinanza della Forza Armata alle articolazioni periferiche, ringraziando il personale militare e civile per il lavoro finora svolto sottolineando, nell’occasione, l’incessante impegno profuso da tutti gli uomini e donne della Guardia Costiera che rappresenta il veicolo tramite il quale la popolazione apprezza e conosce la Marina Militare.