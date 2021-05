1° Maggio, Giordano (Ugl):”Da Milano il nostro grido tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19″

“Domenica 11 aprile arrivò a Matera in Piazza Vittorio Emanuele, la quinta tappa del tour itinerante promosso dall’Ugl, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto ‘Il Lavoro Cambia anche Noi!’.

Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si sono snodati lungo l’Italia: oggi, sabato primo maggio, il tutto si è concluso a Milano alla presenza di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL; il Senatore Matteo Salvini (Lega); la Senatrice Licia Ronzulli (FI); l’Europarlamentare Carlo Fidanza (FdI); Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale dell’UGL; Luca Malcotti, Vice Segretario Generale dell’UGL; Claudio Morgillo, Segretario Regionale UGL Lombardia; Riccardo Uberti, Segretario UTL Milano e tanti altri esponenti sindacali Ugl e di Partito.”.

advertisement

E’ quanto fa sapere il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano il quale alla guida della delegazione materana hanno raggiunto con un pullman stracolmo di attivisti Piazza Duomo di Milano a concludere il tour itinerante promosso dall’Ugl, in occasione della Festa del Lavoro.

Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con oltre 30 appuntamenti che si sono snodati lungo l’Italia da Sud a Nord. L’obiettivo è stato quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori per rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive del Paese. All’incontro di Milano, tra gli altri, hanno preso parte diversi esponenti politici delle Istituzioni locali; i Segretari Confederali ed i Segretari Nazionali di Federazione dell’UGL, i segretari provinciali delle federazioni Ugl di Matera e per l’occasione è stato presentato anche il Rapporto UGL-CENSIS: “Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19”.

Forte è stato il nostro far sentire – ha detto Giordano, Segretario Ugl Matera – la Basilicata è ricca di eccellenze rurali, agricole, gastronomiche e culturali che la rendono una terra unica. Proprio per questo fu scelta Matera come capitale europea della cultura nel 2019, con l’obiettivo di far scoprire al mondo un tesoro quasi nascosto. In tal senso, è necessario implementare le infrastrutture per favorire i collegamenti e rendere la regione ancora più accessibile per il turismo internazionale, per il trasporto e il commercio. Inoltre, in questo periodo di crisi economica a causa della pandemia da Covid-19 è opportuno incoraggiare il reinserimento occupazionale e l’integrazione lavorativa, soprattutto per supportare le piccole e medie imprese che sono in grande sofferenza.

Bisogna promuovere condizioni di lavoro che siano stabili e durature e che diano la possibilità ai giovani di essere inseriti nel mondo del lavoro. È altresì prioritario potenziare la campagna vaccinale e attivare i contributi a fondo perduto alle imprese per far ripartire l’intera regione. Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria e Matera il viaggio ha proseguito facendo tappa in altre città italiane, concludendo oggi 1° maggio a Milano: con le tante tappe itineranti, abbiamo avuto l’occasione unica di ascolto e di confronto per rimarcare, ancora una volta, l’importanza di rilanciare l’occupazione partendo dalle necessità dei singoli territori, ponendo l’attenzione su temi centrali per l’Ugl come la sicurezza nei luoghi di lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, come stabilito dall’articolo 46 della Costituzione: di ciò – ha concluso Giordano – non possiamo che condividere il percorso scritto e tracciato dal Segretario Generale Ugl, Paolo Capone”.