XXXIV Festival internazionale “Time in Jazz”

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale in Sardegna:è tempo di, il festival fondato (nel 1988) e diretto da(Ss), il suo paese natale alle falde del Monte Limbara, tra Logudoro e Gallura. Qui pulsa il cuore dell’organizzazione e si concentra il grosso della manifestazione, in particolare i concerti serali che si tengono nell’arena allestita in piazza del Popolo. Ma Time in Jazz, alla sua, si snoda abitualmente attraverso una quindicina di altri comuni e località del nord dell’isola – quest’anno– facendo tappa con i suoi concerti del mattino e del pomeriggio in spazi e scenari sempre differenti, tra chiesette di campagna, scorci di mare, piazze, boschi, siti archeologici.