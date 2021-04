L’Italia verso il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua – un Forum senza differenze, inclusivo.

Facing A Global Change: in The Making OF The Water “Rinascimento”.

Il geologo Endro Martini, Presidente di “Italy Water Forum 2024”, intervenendo alla trasmissione “Radio di Bordo” su Radio Uno Rai:

“Siamo dinanzi ad un’occasione straordinaria per l’Italia, cioè realizzare un Forum Mondiale dell’Acqua tra pochi anni dopo la crisi avuta anche nel settore idrico per la pandemia. Siamo in finale, è un campionato del Mondo e vogliamo vincerlo. Un Forum inclusivo, dove la competenza non guarderà a differenze, un forum che non lascerà indietro nessuno, un Grean Deal mondiale“.

Nel progetto abbiamo scritto una parola importante: “Rinascimento”

Il nostro progetto si chiama Global Change, perché siamo dinanzi ad un cambiamento globale e “Water Rinascimento”, il Rinascimento dell’Acqua. Parleremo di troppa acqua e di poca acqua e quindi di alluvione e siccità, ma la cosa straordinaria è che il Sacro Convento di Assisi con il Comune di Assisi vuole fare un dialogo interreligioso sull’acqua con capi di Stato da tutto il Mondo, rappresentanti delle religioni, Ministri della Transizione Ecologica, Ministri dell’Ambiente. Dunque un vero Green Deal mondiale, per la prima volta in assoluto nella storia dell’Umanità. Global Chance perché è il momento di un cambiamento globale. L’acqua è fonte di vita e noi andiamo alla ricerca dell’acqua su Marte e poi non vogliamo gestirla bene sul Pianeta Terra? Sarà un Forum inclusivo che non lascerà indietro nessuno. Per gestirla meglio, per pianificare le azioni le competenze non sono maschili o femminili, giovani o anziane. La competenza se c’è, c’è! Dunque avremo un approccio che valorizzerà la competenza e l’inclusione, aperto. Vogliamo persone, donne, uomini, manager, rappresentanti di associazioni ambientaliste, intorno ad un tavolo per discutere, litigare anche ma arrivare poi al massimo del minimo che sarà possibile ma non si può continuare in conflitti”.

Ma l’Italia è la terra di Leonardo!

“In queste ore si sta per aprire il padiglione italiano a Dubai per Expo e lo si sta facendo portando una grande innovazione. Siamo dinanzi all’ulteriore prova del livello alto dell’Italia e questo livello innovativo sarà parte anche del Forum Mondiale dell’Acqua. L’Italia è il Paese di Leonardo Da Vinci. Il Forum Mondiale dell’Acqua è una grande opportunità – ha concluso Martini – non solo per dimostrare che questa è la terra dei geni, cito solo Leonardo e parliamo del Rinascimento ma parliamo anche del messaggio di Francesco d’Assisi ” Vai e ripara la mia casa, come vedi è tutta in rovina!” ma siamo davvero dinanzi al più grande evento sul tema dell’acqua. E’ l’Italia che vincerà, non è Endro Martini o il comitato promotore “Italy Water Forum 2024” ma l’Italia a vincere. Ringrazio il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maioe l’intero Governo Draghi che ha espresso pieno appoggio alla candidatura italiana a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”.

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune diFerrara, Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International, Archeoclub d’Italia e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei centri storici e del quale fanno parte Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Assisi, Comune di Todi che è stato l’animatore di questo progetto.