Vini Dop sardi: approvate le disposizioni per l’iscrizione nell’elenco regionale di tecnici ed esperti degustatori.

L’assessorato dell’Agricoltura ha approvato le disposizioni attuative per l’iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini Dop ricadenti sul territorio della Regione Sardegna.



Vini Dop sardi.Possono presentare domanda per l’iscrizione all’elenco regionale dei tecnici degustatori o degli esperti degustatori i privati cittadini che intendano operare nell’ambito delle Commissioni di Degustazione al fine di effettuare le analisi organolettiche necessarie alla certificazione delle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione della relativa DOP, in merito a colore, limpidezza, odore e sapore.

La domanda, per l’iscrizione nell’elenco regionale degli esperti degustatori o dei tecnici degustatori, deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo e deve essere inviata all’Assessorato dell’Agricoltura per posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Consulta l’atto