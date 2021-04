Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di area rossa nazionale previsti per il 3, 4 e 5 aprile.

A partire da martedì 6 aprile le regioni Marche e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in area arancione. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.

(ITALPRESS).