Vaccino, in Sardegna aperte le adesioni al portale per i nati nel 1952/’55

In Sardegna la campagna di vaccinazione apre agli over 60. Da oggi, giovedì 15 aprile, i cittadini nati dal 1952 al 1955, inclusi, che non hanno esenzioni per patologia, possono esprimere la propria adesione registrandosi sul Portale regionale dedicato all’indirizzo vaccinocovid.sardegnasalute.it.

I cittadini registrati sulla piattaforma saranno contattati dal Cup per la comunicazione dell’appuntamento per la vaccinazione, che avverrà con siero AstraZeneca.

Diversamente, la registrazione sul portale delle adesioni non sarà necessaria per tutte le persone identificate attraverso un codice d’esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti “pazienti fragili”, che saranno quindi contattati direttamente da Ats o dalla struttura che li ha in carico per l’immunizzazione con vaccino Pfizer o Moderna.

Tutte le informazioni sulla campagna di vaccinazione, sugli aggiornamenti delle modalità di adesione e sulle fasce d’età attualmente incluse sono disponibili sul portale della regione https://www.sardegnasalute.it.

