Vaccini ai pazienti affetti da sclerosi multipla. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sez. di Cagliari di concerto con tutti i centri clinici coinvolti vuole rassicurare i pazienti con SM sulla campagna vaccinale in atto, che ad oggi ha già portato alla somministrazione di almeno una dose a migliaia di pazienti.

Vogliamo ricordare a tutti che nella sola area di Cagliari il numero di pazienti seguiti

presso il Brotzu ed il Centro Regionale per la SM è di circa 5.000 persone, pertanto è

necessario un certo lasso di tempo fisiologico per portare a compimento la

vaccinazione di tutta la categoria.

I pazienti non ancora contattati per un appuntamento possono manifestare la loro

adesione al piano vaccinale inviando una mail con i propri dati: nome, cognome,

data di nascita e numero di telefono, ai seguenti indirizzi mail:

• PAZIENTI IN CURA PRESSO IL CENTRO REGIONALE SM (c/o Binaghi)

vaccinocovid.centrosm@gmail.com

• PAZIENTI IN CURA PRESSO IL BROTZU

dhneurologia@aob.it

In caso di pazienti con difficoltà nell’invio delle mail è possibile chiedere il nostro

supporto al numero 345 351 4004 anche via WhatsApp.

Per quanto riguarda i caregivers ricordiamo che hanno diritto prioritario alla

vaccinazione esclusivamente i conviventi e accompagnatori delle persone con

disabilità riconosciute con gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

Ad oggi però questa sotto-categoria non può essere presa in carico dai centri clinici

che hanno il compito prioritario di adempiere esclusivamente alla vaccinazione di

tutti i pazienti con sclerosi multipla.

Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il personale medico e

infermieristico dei centri clinici che hanno aderito a questa campagna vaccinale e

con profonda dedizione e impegno stanno contribuendo a combattere la difficile

lotta contro il COVID-19.