Scende in campo contro il Covid l’Unione Artigiani Italiani di Sardegna, con una iniziativa importante a sostegno delle vaccinazioni per i pensionati.

Chi deve prenotare il vaccino ma non sa come fare, può infatti rivolgersi all’associazione pensionati FENPI, che offre ai propri associati la prenotazione gratuita per l’appuntamento.

I dati da fornire per la prenotazione sono 3: la carta di identità, tessera sanitaria e numero di telefono.

Il numero a cui rivolgersi è il seguente: 3500181059