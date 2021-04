Una Festa della Liberazione particolare e all’insegna della sostenibilità per liberare il Pianeta dai rifiuti.

Una Festa della Liberazione. Renato Venezia ( Referente PlasticFree Campania) : “Oggi bonificheremo l’intera foce del Garigliano, liberandola da plastica, vetro e ingombranti!”.

“Avremo una forte affluenza da tutta la Campania. Bonificheremo l’intera foce del fiume Garigliano in 3 ore, dalle 9 e 30 alle 12 e 30, liberandola da plastica, vetro, ingombranti, riportandola quindi al suo stato naturale.

Ci auguriamo che questa raccolta abbia grande risalto mediatico non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, al fine di sensibilizzare le persone e far capire che il Pianeta è uno e va tutelato in ogni modo”. Lo ha dichiarato Renato Venezia, Referente Campania di PlasticFree.

“PlasticFree in Campania è la speranza tanto attesa. Gli eroi campani hanno e avranno sempre l’appoggio di tutta l’associazione nazionale – ha dichiarato Luca De Gaetano, Presidente Nazionale di PlasticFree Onlus – perché solo uniti si possono davvero migliorare le cose”.

E domani dunque una Festa della Liberazione diversa, particolare, all’insegna della sostenibilità.