Un concerto per la rinascita al teatro Verdi di Sassari. L’orchestra sinfonica del Conservatorio Canepa diretta da Andrea Raffanini ha ripreso a suonare al Teatro Verdi.



Il concerto ha voluto offrire un augurio di rinascita e ripresa delle attività artistiche e culturali. Assegnato a Paolo Fresu il premio “Una sinfonia per”.

“ Fanfare for a new theatre”.

“Fanfare for a new theatre” scritta da Igor Stravinskij nel 1964 per l’apertura del New York State Theater ha aperto al Verdi il “Concerto di inaugurazione del nuovo anno accademico” del Conservatorio Canepa. Con questo brano solenne l’Orchestra Sinfonica del Canepa diretta da Andrea Raffanini ha voluto offrire il suo augurio di rinascita e ripresa delle attività artistiche e teatrali del territorio.

Sul canale 819 di Sky e su Videolina.

L’evento presentato da Ambra Pintore e chiuso al pubblico in osservanza delle norme anticovid. Trasmesso in diretta sul canale 819 di Sky e su Videolina,

Il live è ancora visibile, in home page, sul sito web dell’emittente regionale. Nel corso della serata sono stati poi eseguiti “Notturno” op. 70 n.1 di Martucci e la sinfonia “Jupiter” di Mozart. “Il programma – ha detto il presidente del Canepa Ivano Iai – è stato scelto con l’idea di interpretare attraverso la grande musica classica la realtà complessa che il mondo dell’arte e della didattica hanno dovuto affrontare in questo anno di pandemia”.

I saluti istituzionali.

Ad introdurre i saluti istituzionali è stato il Presidente Iai, seguito dal Sindaco Gian Vittorio Campus, dal Presidente della consulta studenti Raffaele Puglia e dal Direttore del Conservatorio Mariano Meloni che ha ringraziato, con un abbraccio virtuale, i giovani musicisti e i docenti dell’orchestra annunciando le novità dell’offerta formativa del Conservatorio.

Il premio a Paolo Fresu.

Durante il concerto è stato assegnato inoltre il premio “Una sinfonia per” al musicista Paolo Fresu. Oltre la pergamena consegnata a Fresu dalla Prefetta di Sassari Maria Luisa D’Alessandro, il riconoscimento consiste nell’esecuzione di una sinfonia, in questa occasione la “Jupiter” di Mozart che l’orchestra ha dedicato al trombettista sardo.

“Sono felice di essere qui con questi meravigliosi musicisti – ha detto Fresu – immerso nel suono di un’orchestra. Il suono è l’espressione più alta del nostro pensiero. Tanti anni fa entrai casualmente in questo teatro. Mi travolse suono potente e raffinato di un’orchestra. Non l’avevo mai sentito prima, conoscevo solo il suono della banda del mio paese, dove suonavo. Quel suono è rimasto per sempre nella mia vita; è la motivazione che mi porta ogni giorno a fare musica anche e soprattutto in questi giorni di solitudine condivisa”.

La grandezza dell’orchestra.

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, benché ferma da oltre un anno, ha offerto dunque un’eccellente esecuzione carica di energia. Sotto l’esperta direzione di Andrea Raffanini l’ensemble con raffinata sensibilità ha saputo quindi trasmettere le sfumature e i colori del sinfonismo tardo-romantico del delicato “Notturno” op. 70 n.1 di Martucci e mettere in luce la complessa architettura contrappuntistica, la cantabilità e la teatralità mozartiana della Sinfonia “Jupiter” dedicata a Fresu come omaggio solare di rinascita e di ripresa allargato a tutti coloro che operano nel mondo dell’arte e della cultura.