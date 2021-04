Turismo e commercio in crisi da covid19. Fratelli d’Italia da eco alla protesta dei due settori. I suoi esponenti Cerreto Lopa Schiavo Della Ragione dichiarano:

La crisi del settore turistico a Napoli ed in Campania è ormai evidente

e sotto gli occhi di tutti. Il turismo, la ristorazione come il

commercio e tutto il terziario, sono i settori con i maggiori danni

economici per effetto della pandemia COVID-19. La chiusura degli

esercizi della ristorazione, pone in risalto che siamo davanti ad una

situazione molto pericolosa e senza precedenti sia per i lavoratori del

comparto che per gli imprenditori che vi operano. Necessari interventi

urgenti da varare per sostenere il settore turistico in Campania e

soprattutto per garantire i livelli occupazionali. Bisognerà porre

all’attenzione della Regione, Città Metropolitana di Napoli e Governo

Nazionale, la possibilità di stanziare risorse straordinarie a favore

del settore turistico e del comparto HO.RE.CA. ristorazione,

agroalimentare, commercio e terziario che consentano di coprire il

disavanzo maturato dalle ormai persistenti chiusure. In questo modo si

metterebbe a disposizione delle imprese e dei lavoratori del comparto

uno strumento utile e concreto per affrontare una crisi che per molti

aspetti ricorda quella che la città di Napoli visse negli anni ’70

con l’epidemia del colera. Tutta la filiera turistica, dalla

ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio

ai servizi di balneazione, commercio sono a serio rischio, la crisi di

questo comparto colpisce duramente la Campania, una delle regioni con

una economia basata prevalentemente sul turismo. L’impegno per il

Turismo,deve essere la risposta più razionale, e organica possibile

alle esigenze di sostegno di un settore che ha bisogno di interventi

urgenti e di natura strutturali a breve e medio a termine. Il Turismo

la Ristorazione il Commercio ed il Terziario nella loro interezza di

comparti, rappresentano quei pochissimi settori in questo momento in

grado di fronteggiare le conseguenze più negative della crisi sanitaria

ed economica mondiale. Riprogettare l’offerta di questo comparto

trainante per la ripresa economica del nostro territorio tenendo in

massimo conto la riduzione degli sprechi e l’ottimizzazione dell’uso

delle risorse e dei consumi, il rispetto della biodiversità e delle

produzioni locali, con un occhio alla economia di scala e l’altro alla

transizione ecologica per non disperdere un’occasione unica di

riqualificazione. E’ quindi quanto mai necessario e opportuno, sostenere

le imprese turistiche, della ristorazione e commercio, facendo in modo

che la crisi sia l’occasione per un rilancio che renda il settore più

competitivo a livello internazionale e che si creino le condizioni

affinché la ripartenza avvenga nell’ottica dell’eco sostenibilità e

del rispetto dell’ambiente, giacché la pandemia ha evidenziato che

questi aspetti rappresentano priorità ineludibili per la sicurezza di

qualunque paese e la stabilità della sua economia, anche con misure

straordinarie: ad esempio il dilazionamento dei contributi previdenziali

delle imprese turistiche, mantenendo contemporaneamente i livelli di

occupazione. Sapendo che nulla sarà come prima sul piano

dell’accoglienza, della ristorazione, della produzione enogastronomica,

dell’indotto balneare, dello svago, sarà inoltre importantissimo far

avvenire questa ricostruzione monitorando il processo in termini di

comunicazione e trasparenza dei dati per utilizzare le buone pratiche

del turismo sostenibile come volano virtuoso per tutte le imprese del

settore. Vaccinare da subito tutti gli operatori di questi settori

strategici per l’economia e del contenimento sociale del nostro

territorio”.

Cosi gli esponenti del partito di Giorgia MELONI, Fratelli

d’Italia , Marco CERRETO, Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale,

Enzo SCHIAVO, Roberto DELLA RAGIONE e il Rappresentante della Destra

Sociale, Rosario LOPA