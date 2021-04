Turismo: Click&Boat e DAT Volidisicilia, patto per far ripartire il settore

E’ stata annunciata la collaborazione tra Click&Boat e DAT Volidisicilia, che punta ad incoraggiare il turismo nazionale.

Una stretta di mano nata dal comune interesse per l’incremento del turismo tra le regioni Sardegna e Sicilia, nonché di quest’ultima verso le isole di Lampedusa e Pantelleria, senza poi dimenticare destinazioni chiave dell’estate italiana come Napoli e Brindisi.

In arrivo ci sono tariffe vantaggiose sulle tratte aeree e promozioni sul noleggio barche dedicate ai vacanzieri, con l’obiettivo di incoraggiare e agevolare gli spostamenti degli italiani all’interno del territorio nazionale.

Considerata poi la grande voglia viaggiare accumulata negli scorsi mesi, anche se non troppo lontano da casa e, con le dovute attenzioni, ecco che partire alla scoperta dei paesaggi più incredibili del Bel Paese, a bordo di una barca lontano da tutti, si trasforma nella soluzione ideale.

A supporto di quanto espresso, indichiamo qualche dato condiviso dalla compagnia di noleggio barche Click&Boat, che solo nel mese di aprile ha visto un incremento del 127% nel numero di utenti del sito rispetto al 2020, pur comprensibile dato l’inizio della pandemia, e del 132% rispetto al 2019, pertanto in tempi “normali”. Sempre nello stesso periodo, le ricerche uniche del sito sono triplicate nei confronti dello stesso periodo del 2019.

Trend positivi, insomma, confermati infine dal dato più concreto, il volume delle prenotazioni, che per Click&Boat, a fine aprile, si moltiplica per 7 rispetto a quello dello scorso anno.

“L’obiettivo dell’accordo con DAT Volidisicilia, è la creazione di un’esperienza completa e personalizzata per ogni viaggiatore, interessato a spostarsi tra Sardegna, Sicilia, Campania, Puglia, e le isole di Lampedusa e Pantelleria. L’Italia conta oltre 7.000 chilometri di coste incredibili, quindi cosa c’è di meglio del godersi i suoi paesaggi più spettacolari dal ponte della propria barca a noleggio? Quello che offriamo quest’anno non è solo un’esperienza in mare, ma soprattutto la possibilità di non rinunciare alle vacanze, e trascorrere momenti tranquilli lontano dai centri affollati” – commenta Edouard Gorioux, co-fondatore di Click&Boat.

A sua volta, l’Ing. Luigi Vallero, Direttore Generale di DAT Volidisicilia aggiunge: “Questo felice connubio permette ai nostri passeggeri di noleggiare con il nostro partner Click&Boat, un gommone, una barca a vela o un catamarano nel mare splendido di Sardegna, Puglia, Campania, Sicilia e delle isole di Lampedusa e Pantelleria a tariffe vantaggiose. DAT Volidisicilia li porta in aereo in questi luoghi da sogno, e Click&Boat rende la vacanza un’esperienza indimenticabile”.

E per la tranquillità di tutti i passeggeri, sia che si tratti della barca o dell’aereo, entrambe le compagnie confermano l’applicazione di rigidi standard di pulizia e disinfezione degli ambienti, una garanzia che consente di prenotare ed organizzare le proprie vacanze in totale sicurezza.

Senza tanti giri di parole, la soluzione che combina volo aereo e barca potrebbe essere proprio l’accoppiata vincente per non compromettere le vacanze estive, e, in particolare, per partire lasciando a casa ogni pensiero. In questo caso, per essere informati delle tariffe promozionali, non bisogna far altro che creare gratuitamente un account su entrambi i siti ed aspettare le novità.

Prima fatto meglio è, per non rischiare di farsi scappare il posto a sedere o la barca perfetta.

Gruppo Click&Boat

Nata nel 2013 dalla collaborazione dei francesi Edouard Gorioux e Jérémy Bismuth, Click&Boat si sviluppa seguendo il principio della sharing economy: sfruttare le risorse della rete e il consumo collaborativo non solo per semplificare l’incontro tra domanda e offerta, ma soprattutto per rendere alla portata di tutti la possibilità di vivere un’esperienza in barca.

Grazie alle acquisizioni dei concorrenti Sailsharing, Océans Evasion, Scansail e Nautal, la compagnia ha oggi dato vita al Gruppo Click&Boat, il più rilevante a livello mondiale nel settore del noleggio barche online.