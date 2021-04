Tortolì: vaccinazioni, lavori, asta pubblica e borse di studio

Ecco alcune brevi note dal Comune di Tortolì (NU).

Vaccinazione ai caregiver e richiamo per allergici sabato 10 aprile

Nuova campagna di vaccinazioni, sabato 10 aprile, a partire dalle 9 presso la palestra delle scuole medie di via Monsignor Virgilio incrocio via Bertulottu. Saranno interessati i caregiver (badante) già contattati da Ats e verrà somministrato il richiamo del vaccino Pfizer per i soggetti allergici ai quali è stato inoculata la prima dose lo scorso 20 marzo. In campo come consueto i medici e il personale sanitario dell’Usca e dell’igiene Pubblica. Potrà essere inoltre ritirato il certificato vaccinale, per coloro che sono stati immunizzati con entrambe le dosi del vaccino, e non lo avessero preso la volta scorsa.

Lavori in via Marco Polo: strada chiusa lunedì 12 aprile

L’Amministrazione informa che nella giornata di lunedì 12 aprile 2021, la via Marco Polo ad Arbatax, sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria della viabilità. Per consentire l’intervento, dalle ore 7 sino alle 16, e comunque sino al termine dei lavori è istituito temporaneamente il divieto di transito e sosta.

Cimitero, in corso i lavori di realizzazione di 30 nuovi loculi

Sono in fase di realizzazione trenta nuovi loculi nel cimitero monumentale di Tortolì. L’intervento di circa 30mila euro è necessario per costruire una ulteriore batteria di loculi e dare così una risposta immediata alla carenza di sepolture in attesa del prossimo ampliamento, che riguarderà la parte nord. Il comune è infatti beneficiario di un finanziamento ministeriale di 180 mila euro. Sono stati inoltre realizzati altri 12 ossari e sono in dirittura d’arrivo i lavori di restauro della cappella.

Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno comunale in località Su Troccu

E’ pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale con il procedimento del pubblico incanto. L’immobile in oggetto si trova in località ”Su Troccu” e ricade in un lotto distinto in catasto al foglio 4, Mappale 2250 di mq 3.924 e Mappale 2252 di mq 436, per complessivi mq 4.360. Importo a base d’asta: € 265.088. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del giorno 17/05/2021

Borsa di studio nazionale per studenti delle scuole superiori: via alle domande

Si rende noto agli interessati che è possibile presentare domande per richiedere la borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’anno scolastico 2020/2021.Per fare richiesta è necessario: essere iscritti per l’A.S. 2020/2021 in una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie); appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di 14.650,00 euro; compilare il modulo di domanda e allegare la seguente documentazione: fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Presentare la domanda al Comune di residenza (presso l’Ufficio Protocollo), entro il giorno 30 APRILE 2021.

Può essere presentata anche a mezzo posta elettronica certifica e/o ordinaria al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it – Email ordinaria: protocollo@comuneditortoli.it.

Maggiori dettagli con la relativa modulistica sul sito istituzionale del Comune di Tortolì.