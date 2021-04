Tortolì. Palloncini blu in volo davanti al Comune

Palloncini blu in volo davanti al Comune (Video).

La lodevole iniziata di Michael nella Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo.

Ieri mattina, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, si è svolta davanti al palazzo comunale, una piccola ma importante iniziativa di sensibilizzazione sul tema.

Il 2 aprile è difatti la ricorrenza istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Nei giorni scorsi Michael, 14 anni, ha scritto una lettera indirizzata al Sindaco Cannas chiedendo la possibilità di poter organizzare davanti al Comune (non potendolo fare come ormai ogni anno nella sua scuola), una piccola cerimonia simbolica.

L’invito è stato subito accolto dagli amministratori e così ieri mattina, alle 12, Michael insieme ai suoi compagni e compagne di classe della 3C delle scuole Medie di Monte Attu si sono ritrovati sotto il Municipio per celebrare questa importante giornata.

Ben distanziati e con in mano stretto un palloncino blu, colore eletto a livello mondiale quale simbolo dell’attenzione sull’autismo, hanno liberato i palloncini al cielo.

Un gesto simbolico e denso di significato, per sensibilizzare la comunità su un disturbo quale quello dello spettro autistico. Ma anche per tenere alta l’attenzione sull’importante tema con iniziative e progetti validi e per il rispetto nei confronti delle diversità che sono sempre una ricchezza, e superare così barriere e pregiudizi.

Gli amministratori hanno ringraziato Michael e i suoi compagni per questo importante momento con l’auspicio, una volta usciti dalla situazione di emergenza, di ripetere iniziative lodevoli come questa.