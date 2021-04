Ti ascolto Oristano, le storie di fantasmi: lab scrittura creativa di Massa

“Ti ascolto Oristano, le storie di fantasmi”, una ricerca a tutto campo sui ricordi che legano la città e il territorio alle storie di fantasmi.

La lancia il progetto “BIBLIOTECA – una risorsa per la comunità” con un laboratorio di scrittura creativa e di propedeutica alla lettura orale e scenica a cura di Savina Dolores Massa.

L’attività si articolerà in due fasi distinte

Nella prima fase verranno raccolte testimonianze sulle storie di fantasmi locali nel periodo storico tra gli anni ‘40 e ‘90. I cittadini di Oristano e dei paesi limitrofi sono invitati a compilare un questionario, con domande e richieste sull’argomento, entro il 30 maggio. I prodotti verranno visionati dalla scrittrice oristanese Savina Dolores Massa che ne selezionerà alcune per completezza e numero di volte che la stessa viene riproposta (per intero o per qualche dettaglio) dai partecipanti.

Nella seconda fase, alla scelta e stesura delle storie più intriganti, attraverso elaborati curati dalla scrittrice e dal laboratorio di lettura/scrittura. Saranno focali il coinvolgimento nella storia culturale e nelle tradizioni della città, sia degli autoctoni, sia di chi arriva da altri paesi o culture e frequenta la scuola. Un valore particolare avranno il rafforzamento dei legami di comunità, l’educazione all’ascolto, la produzione condivisa con i cittadini di testi narrativi.

Per l’Assessore alla Cultura del Comune di Oristano Massimiliano “attraverso questa iniziativa si cercherà di capire in quali luoghi della città sopravvive l’arte della narrazione orale e punterà a unire la città su un tema accattivante, semplice, accessibile a tutti. Chiunque potrà portare la propria testimonianza o quella di un genitore, un nonno, un parente o un vicino di casa”.

Il questionario potrà essere ritirato in cartaceo presso la Biblioteca Comunale di Oristano o le sedi decentrate, l’Informacittà o richiesto via mail all’indirizzo info@studioprogetto2.it oppure è possibile compilarlo direttamente online all’indirizzo https://forms.gle/TgaW1hGk47xc7cvU9

Biblioteca una risorsa per la comunità è un progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con il Centro per il Libro e la lettura, la Cooperativa Studio e Progetto 2 come capofila, il Comune di Oristano, il Comune di Santa Giusta e la Fondazione Oristano come partner.