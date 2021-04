Tempio Pausania. Festa della Liberazione: il sindaco si rivolge  ai cittadini via social

In un momento cosi difficile come quello che viviamo oggi, questa ricorrenza assume un significato ancor più particolare: la pandemia ci costringe all’isolamento per cui viene meno la possibilità tangibile dell’incontro, dello scambio, della riflessione condivisa, e rende più difficoltoso poter trasmettere alle nuove generazioni il senso della patria, dell’unità nazionale e la riconoscenza per il sacrificio di coloro che diedero la vita per questo nobile scopo.