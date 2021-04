Talk online – Un bosco morto per le Troiane

In attesa di poter inaugurare la mostra “Stefano Boeri. Sii albero”, che ripercorrerà, per la prima volta in Sardegna, il lavoro e la filosofia di Stefano Boeri in un sorprendente dialogo con le opere e la poetica di Maria Lai, la Fondazione Stazione dell’Arte organizza un appuntamento speciale dedicato a uno dei progetti più significativi che troverà spazio all’interno della rassegna a Ulassai.

Dopo il successo della call #LaFrana, l’iniziativa online aperta a tutti con l’intento di raccontare e condividere attraverso un’immagine, un testo, un video, ecc., la propria interpretazione del concetto di “frana” (consultabile al seguente link: https://stazionedellartexperience.com/category/lafrana/), continuano gli incontri virtuali proposti dal museo per mantenere vivo il dialogo con il pubblico.

L’appuntamento programmato per il prossimo venerdì 30 aprile, alle ore 15:00 sulla pagina facebook della Fondazione Stazione dell’Arte (https://www.facebook.com/MuseoMariaLai) anticipa alcuni contenuti della mostra che sarà inaugurata prossimamente a Ulassai.

Gli ospiti

Al talk parteciperanno Davide Mariani, direttore del museo, Anastasia Kucherova, coordinatrice dei progetti speciali dello Studio Stefano Boeri Architetti, e Stefano Santamato, videomaker e regista del cortometraggio “TROIANE”.

Durante l’incontro si parlerà del progetto scenico per Le Troiane di Euripide, realizzato nell’estate del 2019, al Teatro Greco di Siracusa, oggetto del cortometraggio “TROIANE”, premiato al Venice Architecture Short Film Festival 2020.

La pellicola, diretta da Stefano Santamato e prodotta da Paolo Soravia / The Blink Fish per Stefano Boeri Architetti, sarà proiettata per la prima volta in un museo proprio nell’ambito della mostra che si terrà alla Stazione dell’Arte. Il corto racconta, dal punto di vista degli alberi, il viaggio degli abeti divelti dalla Tempesta Vaia del Friuli e “rinati” in Sicilia nella scenografia de Le Troiane di Euripide, seguendoli per oltre 1.500 km, nell’avvicendarsi di paesaggi, colori e suoni.

