Stellantis; Documento Coordinamento nazionale Uilm

Il coordinamento nazionale Uilm, riunitosi oggi in modalità online, ha discusso dei contenuti dell’incontro di giovedì scorso con il nuovo management di Stellantis e più in generale la situazione degli stabilimenti italiani.

L’incontro tenutosi a livello nazionale è un inizio di per sé positivo, che però deve costituire un punto di partenza di un confronto effettivo a iniziare dai luoghi di lavoro. L’obiettivo della Uilm sarà quello di evitare che le annunciate riduzioni dei costi si traducano in esuberi o in arretramenti delle condizioni di lavoro; piuttosto crediamo che la competitività debba essere perseguita con la riduzione degli sprechi e delle complessità di prodotto e di processo.

In ogni caso vigileremo affinché il piano industriale presentato due anni fa sia realizzato appieno, con il lancio dei nuovi modelli, e affinché il nuovo piano strategico prenda forma il prima possibile, con un futuro chiaro per tutte le fabbriche, le società di servizio e gli enti di staff.

Chiederemo infine al Governo di varare strumenti utili al ricambio generazionale e di utilizzare il Recovery Fund per il rilancio del settore automotive, che resta il primo settore industriale italiano.