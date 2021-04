Sorso(SS): approvato progetto di riqualificazione Giardini pubblici

La Giunta di Sorso (SS) licenzia il progetto di riqualificazione dei Giardini di via Borio.

Con Delibera di Giunta n. 43 del 6 aprile scorso l’esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Demelas ha dato il via libera al progetto preliminare di messa in sicurezza, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche del giardino pubblico in via Borio.

Con un impegno di spesa pari a 180 mila euro finanziato con fondi trasferiti dal Ministero dell’Interno per investimenti destinati allo sviluppo territoriale sostenibile l’area che si affaccia su via Borio e via Manconi sarà completamente riqualificata.

“Un angolo di verde urbano, attualmente inibito all’uso pubblico perché non accessibile in sicurezza, tristemente dimenticato e con un alto potenziale inespresso, sarà finalmente restituito alla Comunità – afferma con soddisfazione il sindaco Fabrizio Demelas – L’intervento, pensato perché il giardino sia fruibile anche da parte dei portatori di disabilità, trasformerà l’intero sistema delle aiuole e dei percorsi pedonali. I nuovi saranno a raso rispetto ad un prato all’inglese. Verranno inoltre eliminate le vecchie ringhiere di recinzione e verrà realizzato interamente ex novo un adeguato impianto di illuminazione”.

L’opera va a inserirsi nel più ampio progetto di riqualificazione urbana che dalla periferia, attraverso via Marina, porta al centro della Città e che comprende, fra le altre grandi ambiziose opere, la riqualificazione dei giardini di via Marina e la realizzazione di un parco urbano di grandi dimensioni tra quest’ultima e via Dessì a ridosso del cimitero comunale.

Sono attesi a breve i passaggi necessari per l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori, il cui accantieramento è previsto entro l’inizio del prossimo autunno.