Somma Vesuviana. Nella notte di Pasqua tre anziani assistiti a domicilio

Nella notte di Pasqua tre anziani assistiti a domicilio.

Volontari attivi anche Sabato Santo e Domenica di Pasqua con l’ambulanza della “solidarietà” voluta dal Comune di Somma Vesuviana per non lasciare soli malati soprattutto se anziani. In attività anche oggi, giorno di Pasquetta!!

C’è numero verde gratuito al quale chiamare: “800 – 26 – 1487”, attivo tutti i giorni, anche Sabato Santo e Domenica di Pasqua, dalle ore 12 alle ore 24!

Incarnato (Governatore della Misericordia di Pollena Trocchia): “Nella serata del Sabato Santo abbiamo fatto tre controlli presso anziani malati di Covid per verificare la loro saturazione. Qualche giorno fa abbiamo riaccompagnato dall’ospedale a casa una signora anziana”.

Di Sarno (sindaco di Somma): “E da Giovedì 8 Aprile vaccinazioni anche a Somma Vesuviana. Giovedì apertura del Polo Vaccinale presso il Centro Caritas di Via Trentola in località Rione Trieste!!”.

“Abbiamo aiutato soprattutto gli anziani. Nei giorni scorsi una signora anziana aveva necessità di rientrare a Somma dall’ospedale e l’abbiamo accompagnata con l’ambulanza voluta dal Comune di Somma Vesuviana. Anche Sabato Santo e Domenica di Pasqua in attività ed ugualmente oggi. Sabato sera abbiamo effettuato tre interventi, sempre anziani malati di covid che avevano bisogno di un controllo per verificare la saturazione”. Lo ha affermato Pasquale Incarnato, Governatore della Misericordia “San Giovanni” sezione di Pollena Trocchia.

Il servizio funziona in modo molto semplice. Al piano terra del Municipio è stata allestita una mini – sala operativa con centralino. Qualsiasi cittadino in caso di reale necessità dovuta al Covid, può chiamare dalle ore 12 alle ore 24, tutti i giorni al seguente numero verde : “800 – 26 – 14 – 87” .

E’ un servizio istituito dal Comune di Somma Vesuviana solo ed esclusivamente per i cittadini di Somma Vesuviana, paese del napoletano.

“E’ importante ribadire che siamo sempre a completa disposizione dei cittadini ma dobbiamo dare priorità ai malati Covid – ha continuato Incarnato – e dare priorità a quelle famiglie dove insistono situazioni sanitarie particolari o disabilità”.

E da Giovedì 8 Aprile partirà anche il Polo per le vaccinazioni. Gli anziani non si sposteranno dal proprio territorio. A Somma Vesuviana sia ambulanza della “solidarietà” con i volontari della Misericordia ma anche Centro Vaccinale.

“Apre il Polo vaccinale a Somma Vesuviana – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – che sarà attivo da Giovedì 8 Aprile. Da ben tre mesi stavamo lavorando per fare in modo che Somma Vesuviana avesse il Centro Vaccinale. Ringrazio il Vescovo di Nola mons. Francesco Marino che ha dato una grande mano. A Somma Vesuviana c’è anche il Centro per la campagna di vaccinazione. La Curia ha chiuso il comodato d’uso gratuito con l’Asl.

L’atto ufficiale è stato firmato e dunque Somma Vesuviana da Giovedì diventerà HUB Vaccinale per i sommesi e per i cittadini dell’intero territorio. Siamo l’unico Comune ad avere Centro Vaccinale e Ambulanza Covid. Il Centro Vaccinale è frutto del dialogo tra Comune, Curia e dunque Caritas e Asl, invece l’Ambulanza è esclusiva per i cittadini di Somma Vesuviana positivi al Covid grazie al servizio istituito dal Comune con la Misericordia. Adesso abbiamo sia Ambulanza Comunale ma anche Centro Vaccinale.

Saranno gli uomini della Polizia Municipale a scortare le dosi di vaccino, mentre la Protezione Civile effettuare servizio di sicurezza presso il Centro Vaccinale che dunque sarà in località Rione Trieste, ex Convento Suore. Si tratta di una struttura ampia, di ottimo livello, situata in Via Trentola. Ringrazio Nunzia Tavella direttore socio – sanitario del Distretto 48 dell’Asl Na 3 e Raffaele Cerciello, Vice Direttore della Caritas Diocesana di Nola”.