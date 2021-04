Solinas “11,6 mln per interventi contro spopolamento aree interne”.

L’obiettivo è portare a compimento quegli interventi già individuati come prioritari per le Comunità di 19 Comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Ruinas, Pau, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villaverde.

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione interviene con 11,6 milioni di euro di risorse proprie per coprire gli interventi compresi nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) in favore dell’Alta Marmilla.

Tra le misure più rilevanti previste in ambito sanitario la trasformazione del Poliambulatorio di Ales in struttura socio-sanitaria intermedia e la realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare (nelle strutture di proprietà della ASSL di Oristano). Direttamente legati all’istruzione i progetti “Orientando” e quelli relativi all’edilizia scolastica con manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici esistenti e nuove scuole oltre alla realizzazione di un centro per l’istruzione della popolazione adulta, alla costituzione della rete dei centri di apprendimento dell’Alta Marmilla sempre per la popolazione adulta e alla realizzazione di uno sportello lavoro e promozione/comunicazione della nuova offerta formativa.

