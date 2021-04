Settimo San Pietro. Convocazione seduta Consiglio Comale per martedì 20 aprile 2021

Convocazione seduta Consiglio Comale: su disposizioni del Sindaco, si avvisano i cittadini che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale del 9 aprile 2021 (che dispone il passaggio in “area rossa” per la Regione Sardegna), la seduta di Consiglio Comunale si terrà senza la presenza del pubblico.